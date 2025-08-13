Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карлос Алкарас записа победа №50 през годината

Карлос Алкарас записа победа №50 през годината

13 Август, 2025 08:59 491 0

  • карлос алкарас-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • хамад меджедович

Мурсиецът се наложи с 6:4, 6:4 в не особено атрактивен мач, белязан от липса на ритъм и малко дълги разигравания, допуснати от сръбския тенисист

Карлос Алкарас записа победа №50 през годината - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас записа 50-ата си победа за сезона – първият тенисист, постигнал това – след като надви експлозивния и непредвидим Хамад Меджедович в мача им от третия кръг на Мастърс 1000 в Синсинати. Мурсиецът се наложи с 6:4, 6:4 в не особено атрактивен мач, белязан от липса на ритъм и малко дълги разигравания, допуснати от сръбския тенисист. Задушаващата жега, с 32 градуса и 54% влажност, също не предразполагаше към продължителни размени.

В първия сет ключов се оказа един безкраен седми гейм, продължил 13 минути и завършил с двойна грешка на балканеца при четвъртата точка за пробив на Алкарас. Меджедович завърши сета с 14 печеливши удара срещу 5 за Карлитос, но допусна цели 21 непредизвикани грешки срещу 10 за испанеца.

Алкарас се придържаше към плана си и продължи в същия дух, изчаквайки грешките на сърбина, за да си осигури така нужната победа след трудностите в дебюта си срещу босненеца Дамир Джумхур. Така той постигна втори пробив, който изглеждаше решаващ, в петия гейм на втория сет, но веднага след това загуби сервиса си с двойна грешка и отново „върна“ Меджедович в мача.

Испанецът обаче успя да направи нов пробив още при следващото подаване на сърбина, а впоследствие подпечата победата си с ас, за да се класира за трети път в кариерата си за осминафиналите на Мастърс 1000 в Синсинати, където го очаква италианецът Лука Нарди, който се наложи с 6:2, 2:1 и отказване над чеха Якуб Меншик.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ