Интер насочва поглед към звездата на Монако Магнес Аклиуш

В търсене на свежи попълнения за атаката си, Интер е отправил официално запитване към Монако за един от най-ярките таланти на Лига 1 – Магнес Аклиуш. Италианският гранд се е насочил към френския национал, след като преговорите за Адемола Луукман от Аталанта буксуват и изглеждат все по-малко вероятни.

Според авторитетното френско издание „L’Équipe“, 23-годишният Аклиуш е попаднал във фокуса на „нерадзурите“, които търсят алтернатива на Луукман. Въпреки че нигерийският нападател остава приоритет за Интер, твърдата позиция на Аталанта и отказът им да приемат оферта от 45 милиона евро са накарали миланския клуб да преосмисли стратегията си.

Магнес Аклиуш вече има шест мача с екипа на „петлите“ и се утвърди като ключова фигура в състава на Монако през изминалия сезон. С впечатляващите 7 попадения и 12 асистенции в 43 официални срещи, младият флангови играч доказа, че е сред най-обещаващите футболисти във френското първенство.

Договорът му с „монегаските“ е валиден до 2028 година, което допълнително усложнява евентуален трансфер. Финансовият аспект на сделката също не е за подценяване. Докато Аталанта настоява за сума от около 50 милиона евро за Луукман, цената на Аклиуш е още по-висока – цели 70 милиона евро. Това превръща евентуалното му преминаване в Интер в истинско предизвикателство за ръководството на италианския клуб.