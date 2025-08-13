Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ясен е съперникът на Лудогорец за влизане в групите на Лига Европа

Ясен е съперникът на Лудогорец за влизане в групите на Лига Европа

13 Август, 2025 07:00 1 260 6

  • шкендия-
  • северна македония-
  • лудогорец-
  • лига европа-
  • футбол

И двата отбора загубиха в третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Ясен е съперникът на Лудогорец за влизане в групите на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шкендия от Северна Македония ще бъде съперник на Лудогорец в плейофите на Лига Европа. И двата отбора загубиха в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Шкендия бе разбит от Карабах. Азербайджанският тим нямаше проблеми и постигна втора победа, този път с 5:1, продължавайки напред с общ резултат 6:1.

Карабах допусна ранен гол, след като Фабрис Тамба откри резултата в 10-ата минута. Тимът на Гурбан Гурбанов обаче много бързо осъществи пълен обрат и в 18-ата минута вече водеше. Азерите вкараха още два гола до почивката, а Леандро Андраде добави още едно попадение в 59-ата минута.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мърсула

    5 2 Отговор
    ху дь хел кеърс абаут делиурманец/циганогорец

    07:08 13.08.2025

  • 2 Така е

    8 1 Отговор
    Лудогорец- смешен отбор ! Истината се вижда в Европа !

    07:09 13.08.2025

  • 3 да да

    7 1 Отговор
    Сега са 3та селска група!

    07:10 13.08.2025

  • 4 Ха ха

    6 1 Отговор
    Тия Лудогорец вече никога няма да видят Шамп.Лига.Внче 9 години я сьнуват време е друг отбор да се пробва.

    07:16 13.08.2025

  • 5 Зайо Байо

    4 1 Отговор
    Ще играят 2 отбора , като този от С. Македония /макар че е отбор от албанци/ е по-български , от УЖ българския Лудогорец !

    07:33 13.08.2025

  • 6 Тото 1 и Тото 2

    4 1 Отговор
    По-добре , че не се класираха напред , че тогава ги чакаха добрите отбори. И кой знае какво щеше да стане.
    То уж по-слабите унгарци ги биха с 3 на 0 , какво ли остава за големите имена ?

    07:35 13.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ