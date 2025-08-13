Ясен е съперникът на Лудогорец за влизане в групите на Лига Европа

Шкендия от Северна Македония ще бъде съперник на Лудогорец в плейофите на Лига Европа. И двата отбора загубиха в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Шкендия бе разбит от Карабах. Азербайджанският тим нямаше проблеми и постигна втора победа, този път с 5:1, продължавайки напред с общ резултат 6:1.

Карабах допусна ранен гол, след като Фабрис Тамба откри резултата в 10-ата минута. Тимът на Гурбан Гурбанов обаче много бързо осъществи пълен обрат и в 18-ата минута вече водеше. Азерите вкараха още два гола до почивката, а Леандро Андраде добави още едно попадение в 59-ата минута.