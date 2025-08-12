Емблематичният вратар Райс Мболи се завръща на терена на 39 години

Алжирският страж Райс Мболи, познат на родните фенове с изявите си за Славия и ЦСКА, официално подновява професионалната си кариера на 39-годишна възраст. Опитният вратар подписа договор с Мостаганем и ще направи своето дългоочаквано завръщане на 21 август, когато отборът му се изправя срещу Олимпик Акбу в шампионата на Алжир.

След повече от година и половина извън футболните терени, Мболи е готов да докаже, че възрастта е само число, а страстта към играта – вечна. Пътят на Мболи е истинска одисея – след престоя си в ЦСКА, той премина през редица клубове в Европа, Азия и Африка, сред които Криля Советов, Газелек Аячо, Филаделфия Юниън, Анталияспор, Рен, Ал-Етифак, Ал-Кадисия и Белуиздад.

Въпреки сериозната фрактура, която го извади от играта преди време, Мболи не се отказа и сега е готов за нови предизвикателства. Вратарят е истинска легенда за националния отбор на Алжир, с впечатляващите 96 мача с екипа на „пустинните лисици“. Той бе ключова фигура при спечелването на Купата на африканските нации през 2019 година, както и на Арабската купа през 2021 година. Мболи остави ярка следа и на световните първенства през 2010 и 2014 година, когато Алжир достигна до осминафиналите.