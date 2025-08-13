Веласкес обещава офанзивна игра в реванша със Сабах

Левски е на прага на ново европейско предизвикателство, след като в четвъртък вечерта гостува на азербайджанския Сабах в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. След драматичната победа с 1:0 в първия двубой, постигната с късен гол на Борислав Рупанов, "сините" са амбицирани да затвърдят успеха си и да продължат напред в турнира.

Старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, не крие увереността си преди предстоящия мач. В изявление пред медиите той подчерта, че неговите възпитаници ще излязат на терена с ясната цел да търсят победата, а не да разчитат на минималната си преднина.

„Очаква ни съвсем различен мач. В първата среща успяхме да отбележим в последната минута, но можеше да решим всичко много по-рано. Сабах е труден съперник с качествени играчи и знам колко сериозно изпитание ни чака,“ каза наставникът..

„При цялото ми уважение към противника, ние ще търсим нова победа. Целта ни е ясна: да излезем като победители. Нашата философия, както в Европа, така и в първенството е една – стабилна защита и агресивна атака, игра в половината на съперника.

Фокусът ми е насочен към това да подготвя отбора по най-добрия начин. Готови сме и за продължения, и за дузпи – вече имаме опит. Но ще направим всичко, за да решим мача в редовното време“, заяви Веласкес.