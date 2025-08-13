Новини
Спорт »
Световен футбол »
Веласкес обещава офанзивна игра в реванша със Сабах

Веласкес обещава офанзивна игра в реванша със Сабах

13 Август, 2025 20:06 344 0

  • левски -
  • гостува -
  • сабах -
  • реванш-
  • квалификационен кръг -
  • лигата на конференциите-
  • турнира-
  • старши треньорът-
  • хулио веласкес

Левски гостува в Азербейджан в четвъртък

Веласкес обещава офанзивна игра в реванша със Сабах - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски е на прага на ново европейско предизвикателство, след като в четвъртък вечерта гостува на азербайджанския Сабах в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. След драматичната победа с 1:0 в първия двубой, постигната с късен гол на Борислав Рупанов, "сините" са амбицирани да затвърдят успеха си и да продължат напред в турнира.

Старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, не крие увереността си преди предстоящия мач. В изявление пред медиите той подчерта, че неговите възпитаници ще излязат на терена с ясната цел да търсят победата, а не да разчитат на минималната си преднина.

„Очаква ни съвсем различен мач. В първата среща успяхме да отбележим в последната минута, но можеше да решим всичко много по-рано. Сабах е труден съперник с качествени играчи и знам колко сериозно изпитание ни чака,“ каза наставникът..

„При цялото ми уважение към противника, ние ще търсим нова победа. Целта ни е ясна: да излезем като победители. Нашата философия, както в Европа, така и в първенството е една – стабилна защита и агресивна атака, игра в половината на съперника.

Фокусът ми е насочен към това да подготвя отбора по най-добрия начин. Готови сме и за продължения, и за дузпи – вече имаме опит. Но ще направим всичко, за да решим мача в редовното време“, заяви Веласкес.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ