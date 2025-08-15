Хулио Веласкес: Изиграхме мача по умен начин, много интелигентно



Треньорът на Левски Хулио Веласкес беше много доволен от своя отбор при победата с 2:0 над Сабах в реванша от третия кръг на Лига на конференциите. Той заяви, че ключово за него е било отборът да не пази резултата, а да играе, за да спечели.

"Изиграхме мача по умен начин, много интелигентно. Отборът разбра какво се изисква в този мач. Ключово за мен беше да не пазим резултата. Основното беше да играем, за да спечелим мача. Считам, че играчите го показаха от първата минута. Горд и много доволен съм от всички тях. Искам да благодаря на всички фенове, които бяха с нас, както и на всички, които дойдоха да ни подкрепят на стадиона", започна Веласкес.

"Винаги има какво да поправяме, да коригираме. Отборът стоеше много добре. Стояхме на терена организирани. Днес ясно пролича нещо, което е фундаментално при нас. При нас първият защитник е централният нападател. От там насетне започна работата да си върнем топката. Това е колективен труд и аспект, който ме кара да съм горд. Отборът стоеше много добре в моментите с топка. Много добре развиваме пространствата", продължи той.

"В крайна сметка съм благословен с това нещо - да се изтощавам до краен предел. Изключително позитивно е това нещо за отбора, за целия клуб. Трябва да продължим по същия начин и отговорно към процесите във възстановяване. Всичко започва в начина на мислене и как се влагат в процеса".

"Сега не е моментът да говорим за отлагане. Фокусът ми е върху Ботев Враца. Моят начин на работа е да мисля мач за мач. Сега трябва да се възстановим добре и да мислим за мача в неделя", завърши той.