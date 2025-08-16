Поискаха изхвърлянето на израелски отбор от Европа заради скандален транспарант

Полският Раков се обърна към УЕФА с искане Макаби Хайфа да бъде изключен от европейските клубни турнири през сезон 2026/27, след като показа политически банер по време на мача-реванш в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. На транспаранта пишеше: "Убийци от 1939 година", предаде БТА.

Ракув се наложи с 2:0 и след като отстъпи с 0:1 в първата среща продължи напред, където ще се изправи срещу Арда Кърджали за място в груповата фаза.

„В светлината на скандалните инциденти с участието на фенове на Макаби по време на мача в четвъртък в Дебрецен, ние подадохме официална жалба до УЕФА, с която настояваме, наред с други неща, израелският клуб да бъде изключен от европейските състезания през следващия сезон поради многократни нарушения на правилата на федерацията“, цитира РИА Новости съобщението на полския клуб.

Дисциплинарната комисия на УЕФА преди това започна разследване срещу Макаби и Раков. Израелците може да бъдат наказани и за неприемливото поведение на отбора, а поляците за използването на пиротехнически средства от феновете.