Поискаха изхвърлянето на израелски отбор от Европа заради скандален транспарант

16 Август, 2025 19:53 955 7

Израелците може да бъдат наказани и за неприемливото поведение на отбора, а поляците за използването на пиротехнически средства

Поискаха изхвърлянето на израелски отбор от Европа заради скандален транспарант - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският Раков се обърна към УЕФА с искане Макаби Хайфа да бъде изключен от европейските клубни турнири през сезон 2026/27, след като показа политически банер по време на мача-реванш в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. На транспаранта пишеше: "Убийци от 1939 година", предаде БТА.

Ракув се наложи с 2:0 и след като отстъпи с 0:1 в първата среща продължи напред, където ще се изправи срещу Арда Кърджали за място в груповата фаза.

„В светлината на скандалните инциденти с участието на фенове на Макаби по време на мача в четвъртък в Дебрецен, ние подадохме официална жалба до УЕФА, с която настояваме, наред с други неща, израелският клуб да бъде изключен от европейските състезания през следващия сезон поради многократни нарушения на правилата на федерацията“, цитира РИА Новости съобщението на полския клуб.

Дисциплинарната комисия на УЕФА преди това започна разследване срещу Макаби и Раков. Израелците може да бъдат наказани и за неприемливото поведение на отбора, а поляците за използването на пиротехнически средства от феновете.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    20 0 Отговор
    То, вярно, че евреите са европейски отбор, бях го забравил тоя факт 🤣.

    Коментиран от #3, #4

    19:56 16.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    28 2 Отговор
    иSSраел НЕ Е В ЕВРОПА‼️
    В Азия не ги искат, в Европа са нежелани ....
    Да играят с пингвините на Южния полюс‼️

    19:57 16.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Европейски са колкото Канада и Австралия-
    справка ЕВРОвизия🤔

    19:59 16.08.2025

  • 4 Професор

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    По тая логика Иран, Сирия, Саудитска Арабия и прочие също трябва да се водят Европейски футболни страни.

    20:02 16.08.2025

  • 5 Защо

    5 0 Отговор
    след като Израел не е европейска страна се ползва с статут на такава?

    20:39 16.08.2025

  • 6 Анонимен

    3 0 Отговор
    Западът и САЩ да ви учат по география коя страна къде е разположена.Великите география смятат ,че Сирия и Израел са европейски държави според най-новите им проблясъци.Това са модерни гледни точки нуждаещи се от приемливи хора,които са прозряли истината за локацията.

    20:56 16.08.2025

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    ма бой ВА бой по кухите нагли кратуни!

    21:00 16.08.2025

