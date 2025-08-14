Новини
Люка Шевалие изгря като новата звезда на ПСЖ

14 Август, 2025 10:29 545 2

  • вратар-
  • люка шевалие-
  • лил-
  • пари сен жермен -
  • титуляр-
  • суперкупата -
  • тотнъм-
  • луис енрике-
  • джанлуиджи донарума

Треньорът Луис Енрике засипа с похвали младия вратар

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младият френски вратар Люка Шевалие, който само преди броени дни пристигна от Лил, се превърна в истински герой за Пари Сен Жермен още при първото си участие като титуляр. Вълнуващата среща за Суперкупата срещу Тотнъм се превърна в арена на драматични емоции, а 23-годишният страж блесна с изключителни спасявания и хладнокръвие, достойно за най-големите футболни сцени.

След като треньорът Луис Енрике официално обяви, че Джанлуиджи Донарума вече не попада в плановете му, всички погледи се насочиха към новото попълнение под рамката. И какъв само дебют! Шевалие не само устоя на напрежението, но и се превърна в ключов фактор за триумфа на ПСЖ, отразявайки решаващата дузпа на Мики ван де Вен. Парижани ликуваха след победа с 4:3 след изпълнение на дузпи, а младият вратар бе бурно аплодиран от съотборници и фенове.

„Люка показа невероятен професионализъм и характер. Въпреки краткото време, което е с нас, той вече доказа, че заслужава доверието ни. Гордея се с целия отбор, но особено с него“, сподели развълнуваният Луис Енрике пред медиите.

Наставникът не скри, че напрежението около ситуацията с Донарума е било огромно, но подчерта, че Шевалие е отговорил по най-добрия възможен начин. Съотборниците на младия вратар също не пестиха суперлативите. Усман Дембеле определи дебюта му като „футболна приказка“, а капитанът Маркиньос изтъкна борбения дух и сплотеността на тима, които са донесли заслужения успех въпреки кратката подготовка и физическите предизвикателства.

Този успех не само добави още един трофей във витрината на ПСЖ, но и даде силен тласък на новия проект под ръководството на Луис Енрике. Сега парижани гледат уверено към следващото си изпитание – двубоя с Нант в Лига 1, където Шевалие ще има възможност да затвърди отличните впечатления от своя бляскав дебют.

 


  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Виновен е за втория гол. Такъв Донарума трудно ще пусне. Но тепърва ще се оценява. Имаше и добри спасявания. Една спасена дузпа не е нещо особено. На Левски ли вратаря спаси 3 и сме виждали и преди на финали дори, та дори защитника Моци спаси 2 ли, когато изгониха вратаря на Луногорец и влезнаха в ШЛ.
    Ще си мечтаят за Донарума после. От ПСЖ за предната година точно той ми направи впечатление. Ако от ПСЖ избирам някой за Златната топка, то той би бил Донарума. Гонят го защото искат намаляване на заплати, с което не се съгласява, а договора му изтича. Ако това им е интереса, добре. Но да го правят нормално.

    10:42 14.08.2025

  • 2 Бай Салам

    1 0 Отговор
    Спасената дузпа на Шавалие е по скоро Мн лошо изпълнена от Мики ван де Вен . Въпреки това съдбата му даде шанс. За съжаление Дунарума си тръгва , а Енрике няма причина да бъде толкова лицемерие!

    11:00 14.08.2025

