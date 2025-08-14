Люка Шевалие изгря като новата звезда на ПСЖ

Младият френски вратар Люка Шевалие, който само преди броени дни пристигна от Лил, се превърна в истински герой за Пари Сен Жермен още при първото си участие като титуляр. Вълнуващата среща за Суперкупата срещу Тотнъм се превърна в арена на драматични емоции, а 23-годишният страж блесна с изключителни спасявания и хладнокръвие, достойно за най-големите футболни сцени.

След като треньорът Луис Енрике официално обяви, че Джанлуиджи Донарума вече не попада в плановете му, всички погледи се насочиха към новото попълнение под рамката. И какъв само дебют! Шевалие не само устоя на напрежението, но и се превърна в ключов фактор за триумфа на ПСЖ, отразявайки решаващата дузпа на Мики ван де Вен. Парижани ликуваха след победа с 4:3 след изпълнение на дузпи, а младият вратар бе бурно аплодиран от съотборници и фенове.

„Люка показа невероятен професионализъм и характер. Въпреки краткото време, което е с нас, той вече доказа, че заслужава доверието ни. Гордея се с целия отбор, но особено с него“, сподели развълнуваният Луис Енрике пред медиите.

Наставникът не скри, че напрежението около ситуацията с Донарума е било огромно, но подчерта, че Шевалие е отговорил по най-добрия възможен начин. Съотборниците на младия вратар също не пестиха суперлативите. Усман Дембеле определи дебюта му като „футболна приказка“, а капитанът Маркиньос изтъкна борбения дух и сплотеността на тима, които са донесли заслужения успех въпреки кратката подготовка и физическите предизвикателства.

Този успех не само добави още един трофей във витрината на ПСЖ, но и даде силен тласък на новия проект под ръководството на Луис Енрике. Сега парижани гледат уверено към следващото си изпитание – двубоя с Нант в Лига 1, където Шевалие ще има възможност да затвърди отличните впечатления от своя бляскав дебют.