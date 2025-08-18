Гари Невил: Има един очевиден проблем, но Ман Юнайтед не може да го игнорира

Манчестър Юнайтед категорично има нужда от нов вратар, защото постът се оказва много проблематичен за отбора предвид слабите игри на Андре Онана и Алтай Байъндър. Такова мнение изрази бившият играч на “червените дяволи” и настоящ анализатор на “Скай спортс” Гари Невил, който препоръча на клуба да привлече някой измежду Емилиано Мартинес и Джанлуиджи Донарума.

Рубен Аморим реши да остави Онана на пейката за първия мач от сезона срещу Арсенал и заложи на Байъндър, чиято поредна фрапантна грешка след центриране от корнер доведе и до единствения гол в мача.

“Има един очевиден проблем, който Манчестър Юнайтед не може да игнорира, а именно фактът, че трябва да си намерят вратар. Необходимо е. Категоричен съм по този въпрос, защото имах 20-годишен опит с Манчестър Юнайтед, където имаше два големи периода от по седем или осем години с Петер Шмайхел и Едвин ван дер Сар.Междувременно имахме седем или осем вратари в период от шест, седем, осем години и е наистина обезпокоително, когато нямаш качествен номер 1, който е доминиращ във въздуха, който владее наказателното си поле и прави много спасявания, за да печели точки за отбора, когато защитниците правят грешки. Не знам колко са притиснати от финансовите правила, но може би трябва да съберат малко повече пари през следващите седмици или да вземат някой под наем. Двамата, които бяха споменавани през последните две седмици, са Еми Мартинес и Джанлуиджи Донарума. Причината, поради която мисля, че биха били добри вратари за Манчестър Юнайтед, не е непременно защото са най-добрите вратари в Европа, а защото са големи личности и характери”, заяви Невил.