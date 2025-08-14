Новини
Ива Иванова отстрани американка в Тунис

14 Август, 2025 17:31

Българката се класира за четвъртфиналите

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната Иванова победи с 6:3, 6:3 Джордин МакБрайд (САЩ). Срещата продължи час и 34 минути.

18-годишната Иванова направи два пробива по пътя към успеха в първия сет. Българката поведе с 3:1 във втората част и след още един пробив в края триумфира с крайното 6:3.

За място на полуфиналите Иванова ще играе срещу победителката от мача между Таниша Кашияп (Индия) и Мадалена Джордано (Италия).


Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

Иванова е четвъртфиналистка и в надпреварата на двойки. По-късно днес българката и Йелин Вандроме (Белгия) ще играят срещу португалките Тереса Франко Диас и Сана Гаракани.


