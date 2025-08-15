Иван Иванов стана спортист №1 на България за месец юли

Шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов заяви, че, за да преминеш от юношеския към мъжкия тенис ти трябва много дисциплина и много характер, за което той се бори всеки ден по време на тренировките си. Иванов получи приза за Спортист номер 1 за месец юли в традиционната анкета на спортните медии и редакции, събирайки 27 гласа от общо 28. По-рано тази седмица той участва на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро, но отпадна в първия кръг на сингъл.

"Календарът е по-натоварен, има повече турнири и преминаваме към мъжките, което е една от най-трудните в тениса като цяло", каза Иванов за седмиците след трофея от "Уимбълдън".



"Живот и здраве, с тялото ми физически съм много доволен. В академията наистина надграждаме физическите ми способности, за да съм по-издържлив, да мога да играя по-добре и да се чувствам по-добре на корта. Отпадането ми в първия кръг на турнира в София е един урок за следващите. Мъжкият тенис е много по-сложен от юношеския и има още много какво да уча за него", продължи 16-годишният тенисист.



Сега му предстои участие в Откритото първенство на САЩ при юношите и по повод участието си, Иван Иванов заяви: "Това ще бъде един от двата последни турнира за мен при юношите, а след това идват и финалите в Ченду. След това започваме да се фокусираме само върху мъжките турнири и да напредвам там. Да, със сигурност можем да видим силно българско участие. Аз съм много впечатлен от това, че и аз, и Александър играхме полуфинал на "Уимбълдън". Наистина за мен ще бъде радост, ако успеем да стигнем по-напред с него и да играем добре и на Откритото първенство на САЩ. Личната ми цел е да напредвам, да мога да играя и да чувствам играта си по най-добрия начин."



"Тактиката е голяма част от играта на тенис корта, но срещу мъжете, както казах, е съвсем друго. Понякога тактиката може и да не работи. Да, не успях да открия най-добрия си тенис, но смятам, че ако вдигна нивото, този резултат ще е различен", коментира още Иван Иванов за мача си от първия кръг на турнира в София, а за престоя си в Испания след успеха в Лондон, той обясни:



"Да, успяхме да се видим с Рафаел Надал за кратката седмица в академията. Той ме поздрави и ми каза, че резултатът е много добър, но това е една от стъпките, а пътят е дълъг и това само трябва да ме мотивира, а не да ме кара да се отпусна."



"Няма правилен отговор на въпроса колко дълго време би ми отнело да пробия в мъжкия тенис. Това зависи от човека, това зависи от мен, това зависи факта как съм тренирал и се надявам до може би една година да мога да играя с мой ранкинг в турнирите. Да продължавам напред и да се чувствам комфортно, както се чувствам при юношите. А това да играя с някои от големите в тениса е привилегия и един много добър урок. От тези тренировки може да се вземе добър пример", категоричен бе българинът.



Попитан за участието си в отбора на България за купа "Дейвис" в предстоящия сблъсък с Финландия на 13-14 септември в Пловдив, Иван Иванов отговори: "Притеснения има, естествено, все пак играеш за България. Това е един от най-важните ни мачове като отбор и като нация. Напрежението идва от всички очаквания, които има публиката. Но все очакванията са вяра и това е нещо позитивно. Така мисля да го възприема и това да е мотивация, за да имам шанс за спечеля."



Личният треньор на тенисиста Иван Иванов от академията на Рафаел Надал - Жереми Пезан е с българина в София и заяви, че още в началото на работата му с Иванов се е виждало, че той е един бъдещ шампион.



"Започнахме работа с Иван преди три години и половина, когато той пристигна за първи път в академията на Рафаел Надал в Испания. Това беше негов избор и работим много интензивно. От самото начало се виждаше, че той е един бъдещ шампион, някой, който винаги опитва да дава най-доброто от себе си. Това прави работата с него толкова лесно. Все още е млад, но показва страхотен характер. Завърна се след сериозна контузия. Това не е никак лесен път", коментира Пезан.



По повод загубата на Иван Иванов в първия кръг на "Чалънджър" турнира в София, Пезан каза: "Това е напълно част от процеса. Това е едва началото на професионалната му кариера. Да печелиш на ниво юноши е едно нещо, но при мъжете е съвсем различно. Пътят е дълъг, а това беше просто първата стъпка по него."



"Когато играеш на високо ниво, има възможност да работиш и върху тактиката. Това е едно от нещата, които отличават добрите играчи. Иван е агресивен тенисист от основната линия и това е нещо, върху което ние наблягаме в играта му. При мъжете, за разлика от юношите, трябва да бъдеш винаги на 100 процента. Разликата между Иван и съперникът му беше, че той е много по-опитен и много по-силен физически. Просто Иван трябваше да го изпита и да си извади поуките от това", заяви още французинът Жереми Пезан.