Ужасяващи заплахи за убийство за сръбска тенисистка след най-големия мач в кариерата ѝ

Сръбската тенисистка Александра Крунич се е сблъскала с изключително неприятна ситуация, след като претърпя поражение на финала на "Ролан Гарос" в надпреварата на двойки. Тогава Крунич заедно с казахстанската тенисистка Анна Данилина загубиха в мача за титлата от италианския дует Сара Ерани - Джазмин Паолини, след което сръбкинята е получила ужасяващи заплахи и обиди, за които едва сега съобщава публично.

Александра Крунич сподели в Инстаграм изключително неприятни съобщения. Едно от тях гласи: "От 3:0 загуби 12 от 14 гейма, нагласена мач, грозна ку*во, ще платиш с живота си за това“, а друго "Майка ти да е*а ку*во убита".

Засега не е известно дали сръбската тенисистка е предприела правни мерки във връзка с тези заплахи, но със сигурност не ѝ е било никак приятно да чете всичко това след най-добрия турнир в кариерата ѝ.