Григор Димитров се срина в световната ранглиста

18 Август, 2025 17:15

Спадът ще продължи и след края на последния за годината турнир от Големия шлем 34-годишнитя българин ще изпадне от топ 30

Григор Димитров се срина в световната ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров се срина с четири места и от днес е под №25 в световната ранглиста. Причината е в контузията, която получи на “Уимбълдън”, и неучастието му на US Open.

Спадът ще продължи и след края на последния за годината турнир от Големия шлем 34-годишнитя българин ще изпадне от топ 30.

Отстъпление бележат и другите родни играчи сред първите 500. Втората ракета на България Димитър Кузманов загуби три позиции и вече е №263. Адриан Андреев падна с четири места до №387, а Илиян Радулов също направи четири крачки назад до №448. Пьотр Нестеров отстъпи с пет места и вече е 460-и.

№1 продължава да бъде Яник Синер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 родолюбец

    7 1 Отговор
    Важното е да има мацки,пиленца с които мачо григор е по известен отколкото със спортните си постижения.

    Коментиран от #7

    17:19 18.08.2025

  • 2 Опааа

    3 2 Отговор
    Браво!

    17:21 18.08.2025

  • 3 "Скърбящ" за ситуацията

    3 2 Отговор
    Панталоните имат по ДВА КРАЧОЛА. От левия в десния и обатно

    17:23 18.08.2025

  • 4 Хан Ауспух

    3 2 Отговор
    тоя yppoдлив хосковски пeeдeepaac не ни го показвате повече!

    17:30 18.08.2025

  • 5 Хан Ауспух

    2 2 Отговор
    тоя yppoдлив хосковски пeeдeepaac не ни го показвате повече!!

    17:31 18.08.2025

  • 6 Хан Ауспух

    2 2 Отговор
    тоя yppoдлив хосковски пeeдeepaac не ни го показвате повече!!!

    17:31 18.08.2025

  • 7 Хан Ауспух

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "родолюбец":

    тоя е пeepac!

    17:31 18.08.2025

  • 8 Спортист

    1 1 Отговор
    Този нито Психика притежава,нито Злоба да победи

    17:37 18.08.2025

