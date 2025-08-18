Григор Димитров се срина в световната ранглиста

Григор Димитров се срина с четири места и от днес е под №25 в световната ранглиста. Причината е в контузията, която получи на “Уимбълдън”, и неучастието му на US Open.

Спадът ще продължи и след края на последния за годината турнир от Големия шлем 34-годишнитя българин ще изпадне от топ 30.

Отстъпление бележат и другите родни играчи сред първите 500. Втората ракета на България Димитър Кузманов загуби три позиции и вече е №263. Адриан Андреев падна с четири места до №387, а Илиян Радулов също направи четири крачки назад до №448. Пьотр Нестеров отстъпи с пет места и вече е 460-и.

№1 продължава да бъде Яник Синер.