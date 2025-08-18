Бивша на Григор Димитров показа прелести и разкри интересна тайна

Мадалина Геня предизвика буря в социалните мрежи с нова провокативна фотосесия, демонстрирайки увереност и секси визия.
В поста си тя шеговито напомни: „Ако си забравил, утре ми е рожден ден… блокирай ме сега и спести и на двама ни драмата. Казва го момичето, което забравя всички рождени дни, бърка зодиите и пак пита: „Чакай, на колко години ставам отново?““
Оценка 1.6 от 7 гласа.
1 Данко Харсъзина
16:51 18.08.2025
2 И тази
16:56 18.08.2025
3 Голееееем
16:59 18.08.2025
4 Мдаа
17:24 18.08.2025