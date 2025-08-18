Новини
Бивша на Григор Димитров показа прелести и разкри интересна тайна

Чакай, на колко години ставам отново?

Бивша на Григор Димитров показа прелести и разкри интересна тайна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мадалина Геня предизвика буря в социалните мрежи с нова провокативна фотосесия, демонстрирайки увереност и секси визия.

В поста си тя шеговито напомни: „Ако си забравил, утре ми е рожден ден… блокирай ме сега и спести и на двама ни драмата. Казва го момичето, което забравя всички рождени дни, бърка зодиите и пак пита: „Чакай, на колко години ставам отново?““


  • 1 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Опънал, захвърлил. Така трябва. Мистрии бол. Немат свършване.

    16:51 18.08.2025

  • 2 И тази

    3 0 Отговор
    Ще остарее самотна!

    16:56 18.08.2025

  • 3 Голееееем

    2 0 Отговор
    Праз зззз. Чукнало я е момчето и е казал чао.

    16:59 18.08.2025

  • 4 Мдаа

    2 0 Отговор
    Жена без морал.

    17:24 18.08.2025

