Новини
Спорт »
Световен футбол »
„Това е историческо за индийския футбол“: Роналдо отива в Индия

„Това е историческо за индийския футбол“: Роналдо отива в Индия

16 Август, 2025 07:04 1 400 4

  • кристиано роналдо-
  • роналдо-
  • индия-
  • ал насър

Кристиано Роналдо ще пътува до Индия за мач от азиатската Шампионска лига, определен като „исторически“

„Това е историческо за индийския футбол“: Роналдо отива в Индия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Кристиано Роналдо Ал Насър в Саудитска Арабия изтегли жребий, според който ще играе в Азиатската Шампионска лига 2 с индийския отбор ФК Гоа, както и Истиклол от Таджикистан и Ал-Завраа от Ирак. Първите два тима от групата ще продължат напред.

"Това наистина е уникален момент за ФК Гоа", каза директорът на клуба Рави Пускур, цитиран от АП, предаде БТА.

"Да бъдем домакини на Ал Насър и Кристиано Роналдо е без съмнение най-големият мач в историята на индийския футбол", добави той.

40-годишният Роналдо все още не е спечелил голям трофей след идването си в клуба от Рияд през 2022. Тимът му завърши на трето място в саудитската Про лига през миналия сезон, а през това лято привлече и бившата звезда на Ливърпул Садио Мане и португалеца Жоао Феликс от Челси.

"Това е историческо за индийския футбол. Ние сме тук заради заслуги и такъв мач ще ни даде възможност да покажем, че можем да сме конкурентни на континентално ниво, като част от най-добрите", каза още Пускур.

"Това е уникална възможност да обърне внимание светът на индийския футбол и най-важното - шанс да запалим за спорта феновете в страната", каза още директорът.

Този жребий идва на фона на кризата в индийския футбол. Бенгалуру ФК, Одиша ФК и Ченаийин ФК са със замразени заплати, докато бъде намерено решение за финансовите им проблеми.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    1 0 Отговор
    Отборът на Кристиано Роналдо-" Ал Насър" отива в Индия,а не само Кристиано. Само Роналдо няма как да играе срещу с индийския отбор ФК "Гоа" и другите два тима.

    Коментиран от #3

    08:07 16.08.2025

  • 2 Президента

    0 0 Отговор
    Догодина ще направя голямото БАМ. Ще докарам Роналдо в нашия отбор Реал Твърдица. Ще взема и Божинката и Джизъса заедно с малкия Перукан, и с това нападение ОГЪН, и с малкия на вратата, влизаме в Шампионската лига. А онези от Милан Шивачево в дербито, ще им набутаме 12 гола, да помнят кога съм бил ПРЕЗИДЕНТ.

    08:16 16.08.2025

  • 3 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Не бъди толкова критичен към журналята:каквата ни е държавата,такива са ни и журналистите.Жалко,че Бербатов си тръгна от Индия - щеше да е интересна срещата на терена на двама заслужили ветерани.

    08:51 16.08.2025

  • 4 Ончо

    0 0 Отговор
    Ще му подарят слон.

    08:59 16.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ