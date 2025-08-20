Треньорът на Осасуна беснее: Нямаше дузпа, Реал Мадрид не направиха почти нищо

Треньорът на Осасуна Алесио Лисчи изрази разочарованието си, че системата VAR не се е намесила, за да отмени отсъдената дузпа срещу неговия отбор при загубата от Реал Мадрид с 1:0 на "Сантиаго Бернабеу" снощи. Специалистът подчерта, че тимът му е бил принуден да се адаптира значително трудно за мача и че воденият от него тим ще предложи различен облик при домакинството срещу Валенсия в неделя.

"Краставичарите" не бяха доволни от нито едно от основните решения на съдията, първото от които бе отсъждането на дузпа срещу Хуан Круз.

„Мислех, че е ясна дузпа при пряк контакт, но ако се вгледате внимателно, трябва да се анализира дали първо Мбапе стъпи върху Хуан или Хуан удари Мбапе с десния си крак. На мен ми се струва, че първо Мбапе закачи Хуан. Дузпа няма,“ обясни Лисчи пред Diario AS.

По време на ситуацията се вижда как Мбапе стъпва на крака на Круз, след което десният крак на защитника влиза в контакт с другия крак на французина. Официалният акаунт на Осасуна в Twitter/X също постави под въпрос решението след мача. Наварският тим не бе доволен и от червения картон за Абел Бретонес в добавеното време.

Относно самия мач, Лисчи съжали, че голът бе допуснат от единствената контраатака на Реал Мадрид.

„Да, това беше единствената контраатака. Жалко е, но е трудно да не допуснеш гол от контраатака за 90 минути. Разочарован съм, защото по време на почивката коригирахме някои положения в зоната на Монкайола и Рубен, където те ни притискаха лесно. През второто полувреме започнахме добре, но е жалко, че този преход се случи точно тогава. Когато играеш срещу Реал Мадрид, трудно можеш да им попречиш да създадат нещо, а днес те почти нищо не направиха. Жалко, че един от случаите завърши с гол.“

„Отборът се подобри след почивката. Голът дойде от преход, не от защитно действие. Бяхме много добри в преходите и те почти никога не успяваха да излязат свободно.“

Относно какво позитивно могат да извлекат от мача, Лисчи посочи, че срещу Валенсия неговият отбор ще изглежда различно:

„Това е много различен мач в сравнение с останалата част от Ла Лига. Трябваше да променим неща, да сме по-малко агресивни, да защитаваме гърбовете си и се справихме добре. Следващата седмица играем срещу Валенсия и ще направим промени, защото има два-три мача в годината, в които трябва да се адаптираш значително. Имаше добри моменти, но това ще бъдат различни мачове.“