Феликс Магат: В Байерн Мюнхен не се знае кой е лидер, кой има властта и кой какви отговорности носи

21 Август, 2025 16:00 376 0

  • байерн мюнхен-
  • феликс магат-
  • футбол

Магат бе треньор на баварците между 2004 и 2007

Феликс Магат: В Байерн Мюнхен не се знае кой е лидер, кой има властта и кой какви отговорности носи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германският шампион Байерн Мюнхен има проблем с лидерството, което може да се отрази на международната репутация на клуба, смята бившият треньор Феликс Магат. Той заяви пред вестник "Абендцайтунг", че Байерн "очевидно не е намерил точния лидер все още. Това трябва да се разреши. Няма яснота около лидерството. Кой какви отговорности има? Кой има властта? Поради това Байерн има затруднения в момента", смята той.

Магат бе треньор на баварците между 2004 и 2007, като два пъти спечели дубъл в Германия. Като играч той стана европейски шампион през 1980 и спечели КЕШ с Хамбургер ШФ три години по-късно.В последно време има спекулации кой има последната дума за трансферите в Байерн - изпълнителният директор Ян Кристиан Дреезен, членът на борда Макс Еберл, спортният директор Кристоф Фройнд или почетният президент Ули Хьонес.

Хьонес бе генерален мениджър и президент и продължава да бъде влиятелна фигура, като е прекарал повече от четири десетилетия в мениджмънта на клуба. "Трудна ситуация е за него и клуба, защото беше успешен в продължение на десетилетия", казва Магат. Той смята, че този проблем може да навреди на Байерн и извън Германия.

"Впечатлението е, че това се вижда с просто око, смятам, че силата на Байерн няма да бъде същата на международно ниво", добави Магат.

В спортно отношение Магат вярва, че Байерн има отбор, който отново ще стане шампион и продължава да бъде сред най-добрите европейски отбори.

Сезонът в Бундеслигата започна в петък, като Байерн приема РБ Лайпциг.


