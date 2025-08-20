Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мбапе: За нас беше много важно да започнем с победа

Мбапе: За нас беше много важно да започнем с победа

20 Август, 2025 14:59 386 0

  • реал мадрид-
  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • осасуна-
  • ла лига

Мбапе донесе трите точки с гол от дузпа в началото на второто полувреме

Мбапе: За нас беше много важно да започнем с победа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе коментира победата в първия кръг на испанското първенство срещу Осасуна с 1:0. Мбапе донесе трите точки с гол от дузпа в началото на второто полувреме.

"Беше много важно за нас да започнем сезона с домакинска победа. Знаехме, че няма да е лесно. Осасуна имаше ясен план за действие и чакаха да направим грешка. През първото полувреме нямахме свободно пространство, но през второто бързо намерихме начин да вкараме. Имахме повече възможности и владеехме играта по-добре. Въпреки това сме доволни от победата и гледаме напред. Чувствам се страхотно, но основното е да помагам на отбора. В атака, в защита и останалото ще дойде“, каза Мбапе, цитиран от "Марка".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ