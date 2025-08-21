"Черешките" плащат 25 млн. евро за футболист на Леверкузен

Борнемут официално привлече крилото на Байер Леверкузен Амин Адли. "Черешките" ще платят 25 млн. евро за правата на мароканския национал. Договорът на футболиста ще бъде за пет години.

"Преди всичко съм много горд, че ще играя за клуб като Борнемут. Обмислях следващия си ход и чувствах, че това е идеалното място за мен. Хората наоколо ми дават много увереност и съм много впечатлен от съоръженията. Хората в клуба са пълни с любов, така че съм много щастлив и горд, че ще играя за Борнемут и се надявам да постигна добри неща", заяви 25-годишният мароканец.

През тази седмица Борнемут се подсили и с Бен Доук от Ливърпул.