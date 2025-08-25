Новини
Борислав Младенов премина в Апоел Тел Авив

25 Август, 2025 19:14 474 5

  • борислав младенов-
  • европейска сцена -
  • евролигата-
  • гард-
  • георги младенов-
  • апоел тел авив

Българската публика ще има уникалната възможност да наблюдава най-добрите европейски отбори и родни звезди на живо

Борислав Младенов премина в Апоел Тел Авив - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският баскетболен талант Борислав Младенов ще направи своя пробив на най-престижната европейска сцена – Евролигата. 25-годишният гард, наследник на легендарния Георги Младенов, официално се присъедини към израелския гранд Апоел Тел Авив, подписвайки тригодишен договор с „червените“.

Израелският клуб, който триумфира в Еврокъп през изминалия сезон, си осигури място сред елита на Стария континент.

Поради продължаващите военни действия в Близкия изток, Апоел ще изиграе своите домакински срещи в българската столица София – истинска баскетболна сензация за родните фенове.

Младенов пристига в Тел Авив след впечатляващи изяви с екипите на Миньор Перник и Левски. През последния сезон той блестя със средни показатели от 20.8 точки, 7.2 борби, 3.4 асистенции, 1.6 отнети топки и 1.4 чадъра на мач – статистика, която го нареди сред най-резултатните играчи в българското първенство.

Освен клубните си успехи, Борислав Младенов бе и основен двигател на националния отбор по време на предквалификациите за Световното първенство в Катар. Със своята ефективност и лидерство той изведе България до ключова победа над Австрия в Ботевград, превръщайки се в реализатор №1 на тима.

С този трансфер Младенов се нарежда до Александър Везенков (Олимпиакос) и натурализирания Коди Милър-Макинтайър (Цървена звезда) като третия български представител в Евролигата през новия сезон. Баскетболната фиеста стартира на 30 септември, когато Апоел Тел Авив ще посрещне испанския колос Барселона в зала „Арена София“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Акъл няма

    0 1 Отговор
    Лесно чукаш еврейки, проблема е че не стават.

    Коментиран от #2

    19:18 25.08.2025

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Акъл няма":

    Мама Нина Младенова го праща в Израел да си доведе невеста. Нина на Иврит значи правнучка.

    Коментиран от #4

    19:23 25.08.2025

  • 3 Голямо драпане

    3 0 Отговор
    Татьовото го пробутаха най-накрая. Трансферен провал за Апоел Тел Авив. ПРОВАЛИ националния отбор и по-предно класиране за да го пробутат. Пълен некъдърник.

    19:36 25.08.2025

  • 4 Неси разбрал

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Да не е зет

    19:38 25.08.2025

  • 5 гошо

    1 0 Отговор
    Срам.

    20:25 25.08.2025

Новини по спортове:
