Борислав Младенов премина в Апоел Тел Авив

Българският баскетболен талант Борислав Младенов ще направи своя пробив на най-престижната европейска сцена – Евролигата. 25-годишният гард, наследник на легендарния Георги Младенов, официално се присъедини към израелския гранд Апоел Тел Авив, подписвайки тригодишен договор с „червените“.

Израелският клуб, който триумфира в Еврокъп през изминалия сезон, си осигури място сред елита на Стария континент.

Поради продължаващите военни действия в Близкия изток, Апоел ще изиграе своите домакински срещи в българската столица София – истинска баскетболна сензация за родните фенове.

Младенов пристига в Тел Авив след впечатляващи изяви с екипите на Миньор Перник и Левски. През последния сезон той блестя със средни показатели от 20.8 точки, 7.2 борби, 3.4 асистенции, 1.6 отнети топки и 1.4 чадъра на мач – статистика, която го нареди сред най-резултатните играчи в българското първенство.

Освен клубните си успехи, Борислав Младенов бе и основен двигател на националния отбор по време на предквалификациите за Световното първенство в Катар. Със своята ефективност и лидерство той изведе България до ключова победа над Австрия в Ботевград, превръщайки се в реализатор №1 на тима.

С този трансфер Младенов се нарежда до Александър Везенков (Олимпиакос) и натурализирания Коди Милър-Макинтайър (Цървена звезда) като третия български представител в Евролигата през новия сезон. Баскетболната фиеста стартира на 30 септември, когато Апоел Тел Авив ще посрещне испанския колос Барселона в зала „Арена София“.