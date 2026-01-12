Вълчев: Екраните ерозират мотивацията на учениците за математика и природни науки

Важно е учениците да прекарват по-малко време пред екраните и телефоните, защото се оказва, че това е една от основните причини да ерозира мотивацията за учене по математика и природни науки. Това каза пред журналисти в Чирпан министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

Според него средно учениците прекарват по три часа на ден пред устройства, като от тях над два часа са в социални мрежи.

„Това има изключително зловредно влияние върху мозъка и неговото развитие, върху очите, концентрацията, но това е и пропуснато време. Тези два часа могат да се използват за движение, за спорт и други по-полезни неща“, каза Вълчев.

Министърът на образованието и науката в оставка отбеляза, че именно и тук идва голямото предизвикателство както пред учителите и системата, така и пред родителите, които да „отвоюваме“ вниманието на деца и да се преборим с телефоните, които са много по-интересни. Вълчев отбеляза, че във видеосъдържанието има заложени пристрастяващи елементи.

„Алгоритмите са направени така, че да карат да се прекарва повече време пред екрана", каза той.

Министърът на образованието в оставка посочи, че изкуственият интелект няма да замени учителската професия, но обясни, че ще бъде ползван все по-често от всички ученици и родители.

„Учителите го използват ползотворно - за създаване на ресурси и електронни уроци“, каза Вълчев.

По думите му Министерство на образованието и науката вече е разработило програма за обучение на всички учители за използване на изкуствен интелект, а по време на предстоящ проект за дигитализация ще бъде разработен т.нар. собствен образователен изкуствен интелект за целите на българското образование от затворен модел. Според Вълчев по отношение на използването изкуствен интелект от страна на учениците е необходимо голямо внимание, тъй като по-големите след училище се подготвят сами вкъщи и за всеки от тях е изкушаващо да го използва.

Той обясни също, че все повече се разширява методът на т.нар. обърната класна стая - обърната е не физически, а като време. Това означава, че вкъщи учениците сами подготвят урока си, след като учителят им възлага сами да проучат темата и да се подготвят, а в класната стая да обяснят колко са научили и разбрали- да дискутират темата, подчерта Красимир Вълчев.

По отношение на изпита след седми клас образователният министър в оставка обясни, че към момента няма да има промени.

„Разумното решение в момента е да се направи тази крачка назад - тя ще бъде минимална крачка назад, тъй като и крачката напред беше такава“, обясни Красимир Вълчев.

Той допълни, че тези шест задачи, които се предвиждаше да бъдат по природни науки, ще останат практически. По думите му това означава практическа ситуация да се трансформира в математически израз. Разликата ще бъде в това, че няма да бъдат включени понятия от природните науки.

Министърът на образованието в оставка посочи, че базовият проблем в българското образование е, че децата губят склонност да учат математика и природни науки около 4-5-6 клас. Една от причините е, че системата не предвижда достатъчно часове по тези предмети и не им е достатъчно интересно. Но заяви, че именно STEM центровете до голяма степен повишават мотивацията за учене, когато работят, правят опити и учат чрез практически упражнения, като това дава ефект.

„Но важно е да се промени оценяването и учениците да знаят, че е ценно да учат природни науки“, каза Красимир Вълчев.

Той припомни, че МОН направи и редица промени по отношение на висшето образование като безплатното обучение в направлението „Медицинска сестра“ и обвързването на обучението по медицина с договори за реализация в лечебни заведения.

„Всички тези политики трябва да продължат, защото едно от най-големите ни предизвикателства пред социално-икономическото развитие е кризата на възрастовия дисбаланс и недостигът на хора. Годишно се пенсионират над 100 хил. души, а 60 хиляди са младите, които ги заместват“, каза той.

И допълни, че у нас има повсеместен недостиг на кадри във всички сфери и системи, но най-голям е проблемът в индустриите. Вълчев заяви, че ако индустриите не могат да се обезпечат с кадрови ресурс, а това в най-голяма степен ще подкопае социално-икономическото развитие у нас.