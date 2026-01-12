Новини
България »
Вълчев: Екраните ерозират мотивацията на учениците за математика и природни науки

Вълчев: Екраните ерозират мотивацията на учениците за математика и природни науки

12 Януари, 2026 14:09 475 13

  • красимир вълчев-
  • екрани-
  • телефони

Министърът на образованието в оставка посочи, че изкуственият интелект няма да замени учителската професия

Вълчев: Екраните ерозират мотивацията на учениците за математика и природни науки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Важно е учениците да прекарват по-малко време пред екраните и телефоните, защото се оказва, че това е една от основните причини да ерозира мотивацията за учене по математика и природни науки. Това каза пред журналисти в Чирпан министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

Според него средно учениците прекарват по три часа на ден пред устройства, като от тях над два часа са в социални мрежи.

„Това има изключително зловредно влияние върху мозъка и неговото развитие, върху очите, концентрацията, но това е и пропуснато време. Тези два часа могат да се използват за движение, за спорт и други по-полезни неща“, каза Вълчев.

Министърът на образованието и науката в оставка отбеляза, че именно и тук идва голямото предизвикателство както пред учителите и системата, така и пред родителите, които да „отвоюваме“ вниманието на деца и да се преборим с телефоните, които са много по-интересни. Вълчев отбеляза, че във видеосъдържанието има заложени пристрастяващи елементи.

„Алгоритмите са направени така, че да карат да се прекарва повече време пред екрана", каза той.

Министърът на образованието в оставка посочи, че изкуственият интелект няма да замени учителската професия, но обясни, че ще бъде ползван все по-често от всички ученици и родители.

„Учителите го използват ползотворно - за създаване на ресурси и електронни уроци“, каза Вълчев.

По думите му Министерство на образованието и науката вече е разработило програма за обучение на всички учители за използване на изкуствен интелект, а по време на предстоящ проект за дигитализация ще бъде разработен т.нар. собствен образователен изкуствен интелект за целите на българското образование от затворен модел. Според Вълчев по отношение на използването изкуствен интелект от страна на учениците е необходимо голямо внимание, тъй като по-големите след училище се подготвят сами вкъщи и за всеки от тях е изкушаващо да го използва.

Той обясни също, че все повече се разширява методът на т.нар. обърната класна стая - обърната е не физически, а като време. Това означава, че вкъщи учениците сами подготвят урока си, след като учителят им възлага сами да проучат темата и да се подготвят, а в класната стая да обяснят колко са научили и разбрали- да дискутират темата, подчерта Красимир Вълчев.

По отношение на изпита след седми клас образователният министър в оставка обясни, че към момента няма да има промени.

„Разумното решение в момента е да се направи тази крачка назад - тя ще бъде минимална крачка назад, тъй като и крачката напред беше такава“, обясни Красимир Вълчев.

Той допълни, че тези шест задачи, които се предвиждаше да бъдат по природни науки, ще останат практически. По думите му това означава практическа ситуация да се трансформира в математически израз. Разликата ще бъде в това, че няма да бъдат включени понятия от природните науки.

Министърът на образованието в оставка посочи, че базовият проблем в българското образование е, че децата губят склонност да учат математика и природни науки около 4-5-6 клас. Една от причините е, че системата не предвижда достатъчно часове по тези предмети и не им е достатъчно интересно. Но заяви, че именно STEM центровете до голяма степен повишават мотивацията за учене, когато работят, правят опити и учат чрез практически упражнения, като това дава ефект.

„Но важно е да се промени оценяването и учениците да знаят, че е ценно да учат природни науки“, каза Красимир Вълчев.

Той припомни, че МОН направи и редица промени по отношение на висшето образование като безплатното обучение в направлението „Медицинска сестра“ и обвързването на обучението по медицина с договори за реализация в лечебни заведения.

„Всички тези политики трябва да продължат, защото едно от най-големите ни предизвикателства пред социално-икономическото развитие е кризата на възрастовия дисбаланс и недостигът на хора. Годишно се пенсионират над 100 хил. души, а 60 хиляди са младите, които ги заместват“, каза той.

И допълни, че у нас има повсеместен недостиг на кадри във всички сфери и системи, но най-голям е проблемът в индустриите. Вълчев заяви, че ако индустриите не могат да се обезпечат с кадрови ресурс, а това в най-голяма степен ще подкопае социално-икономическото развитие у нас.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е

    5 1 Отговор
    поредното човешко недоразумение, поставено на висок държавен пост от ниски в мисловно отношение хора ....
    Мята едни твърдения без капка доказателства и прави изводи на тази (липсваща) база ...

    14:14 12.01.2026

  • 2 Без коментар

    1 0 Отговор
    "учениците сами подготвят урока си, след като учителят им възлага сами да проучат темата и да се подготвят, а в класната стая да обяснят колко са научили и разбрали"
    ...от учителя се иска да си клати краката и да си чака заплатата, която се вдига на всеки три месеца и се заработва от наистина работещите българи.

    14:18 12.01.2026

  • 3 Кабакрадев

    4 0 Отговор
    Много важно,....екрани,и други глупости,важно е ,че парите за купуването на негра..мотните римски гласове за Баце и Ши..ши от маа.лата вече са подсигурени.....на електората на ГЕПИ екрани не им трябват, само по 50 лева,и кебапчета.......

    14:18 12.01.2026

  • 4 Тома

    1 1 Отговор
    Кога ще вдигате пак заплатите на даскалите бе батко че времето минава

    14:18 12.01.2026

  • 5 Кабакрадев

    1 0 Отговор
    Този се прави на културен и загрижен за образованието,което на мутрен...ския образ на ГЕПИ е просто смешно.........имитиращ продукт.....фалшиво сире.не....смешно и тъжно.

    14:21 12.01.2026

  • 6 Лост

    1 1 Отговор
    Не са екраните,а това ,че ученика си ходи с парите, които държавата отпуска за него.И главни виновници са родителите, защото искат високи оценки без знания,а преди това от две-три годишна възраст са им дали таблет или телефон,за да не се занимават с тях.Ако продължава така скоро учениците ще казват -"Реших таблицата за умножение", вместо знам таблицата за умножение.

    14:21 12.01.2026

  • 7 Промяна

    1 0 Отговор
    От най-долните и прикрити утай...ки в ГЕ..ПИ......но,с претенции за нещичко,абсолютна нула.

    14:23 12.01.2026

  • 8 Фитка минус

    0 0 Отговор
    и тоя е на принципна - кой ми сrа в гащите.😆

    14:23 12.01.2026

  • 9 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Когато искате да наложите математиката ,като задължителна матура административно резултата не е добър. Проблемът е ,че добрите математици са малко и не работят като учители. Голям процент от учителите.по математика нямат търпение да учат децата,защото бизнеса с частните уроци ще западне.

    14:25 12.01.2026

  • 10 Проблема

    0 0 Отговор
    нито е в екраните, нито мониторите.. а в родителите. Те са тези, които пъхат в ръцета на още непроходилите си деца таблети в ръцете и ги зомбират.

    14:29 12.01.2026

  • 11 Байчо

    0 0 Отговор
    А тази снимка какво ерозира в мен…

    14:29 12.01.2026

  • 12 ПП-ДС

    0 0 Отговор
    Изкарайте ги пак на дистанционно обучение, бе!

    14:29 12.01.2026

  • 13 хахаха

    0 0 Отговор
    На калпав учител телефона му пречи:)

    14:29 12.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове