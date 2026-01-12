ISW: Русия въвежда нов далекобоен дрон „Геран-5“

Според съобщения руските сили са въвели в експлоатация нов вариант на далекобойния дрон „Геран“ – „Геран-5“, разработен на базата на ирански дизайн. Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР) съобщи на 11 януари, че дронът е бил използван по време на комбинирани въздушни удари срещу Украйна в периода между 1 и 11 януари, предава News.bg.

Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

По данни на ГУР „Геран-5“ може да носи бойна глава с тегло около 90 килограма и има обсег от приблизително 1000 километра. Дронът използва сходни компоненти и сглобки с други апарати от серията „Геран“. Според украинското разузнаване Русия вероятно е създала вътрешна производствена линия за новия тип дрон чрез ирански трансфер на технологии.

Известно е, че Русия произвежда дронове в Специалната икономическа зона „Алабуга“, но към момента няма яснота къде точно се осъществява производството на „Геран-5“.

Смята се, че Русия планира да използва дрона не само срещу наземни, но и срещу въздушни цели, което би разширило възможностите ѝ за въздушни удари и противовъздушна отбрана. Руските сили разработват и начин за изстрелване на „Геран-5“ от самолети, включително щурмовия Су-25, както и за оборудването му с ракети „въздух–въздух“ Р-73.

„Геран-5“ е базиран на иранския дрон „Карар“, който може да бъде изстрелван от изтребители, разполага с ракети „въздух–въздух“ и е част от системата за противовъздушна отбрана на Иран.

Очаква се въвеждането на новия дрон да увеличи щетите от руските удари с голям обсег срещу Украйна на фона на продължаващите иновации в украинската противовъздушна отбрана.

Междувременно украинските сили продължиха ударите срещу руска нефтена инфраструктура. През нощта на 10 срещу 11 януари украински дронове са поразили сондажни платформи на „Лукойл“ в нефтените находища Филановски, Грайфер и Корчагин в Каспийско море. Това съобщиха украинският Генерален щаб и Силите за специални операции (ССО), като оценката на нанесените щети все още продължава.

Геолокиран видеозапис, публикуван на 11 януари, потвърждава атаките. По данни на украинската страна това е поне петият удар срещу руска нефтена инфраструктура в Каспийско море от 10 декември 2025 г. насам.