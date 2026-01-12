ISW: Русия въвежда нов далекобоен дрон „Геран-5“

Според съобщения руските сили са въвели в експлоатация нов вариант на далекобойния дрон „Геран“ – „Геран-5“, разработен на базата на ирански дизайн. Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР) съобщи на 11 януари, че дронът е бил използван по време на комбинирани въздушни удари срещу Украйна в периода между 1 и 11 януари, предава News.bg.
Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW).
По данни на ГУР „Геран-5“ може да носи бойна глава с тегло около 90 килограма и има обсег от приблизително 1000 километра. Дронът използва сходни компоненти и сглобки с други апарати от серията „Геран“. Според украинското разузнаване Русия вероятно е създала вътрешна производствена линия за новия тип дрон чрез ирански трансфер на технологии.
Известно е, че Русия произвежда дронове в Специалната икономическа зона „Алабуга“, но към момента няма яснота къде точно се осъществява производството на „Геран-5“.
Смята се, че Русия планира да използва дрона не само срещу наземни, но и срещу въздушни цели, което би разширило възможностите ѝ за въздушни удари и противовъздушна отбрана. Руските сили разработват и начин за изстрелване на „Геран-5“ от самолети, включително щурмовия Су-25, както и за оборудването му с ракети „въздух–въздух“ Р-73.
„Геран-5“ е базиран на иранския дрон „Карар“, който може да бъде изстрелван от изтребители, разполага с ракети „въздух–въздух“ и е част от системата за противовъздушна отбрана на Иран.
Очаква се въвеждането на новия дрон да увеличи щетите от руските удари с голям обсег срещу Украйна на фона на продължаващите иновации в украинската противовъздушна отбрана.
Междувременно украинските сили продължиха ударите срещу руска нефтена инфраструктура. През нощта на 10 срещу 11 януари украински дронове са поразили сондажни платформи на „Лукойл“ в нефтените находища Филановски, Грайфер и Корчагин в Каспийско море. Това съобщиха украинският Генерален щаб и Силите за специални операции (ССО), като оценката на нанесените щети все още продължава.
Геолокиран видеозапис, публикуван на 11 януари, потвърждава атаките. По данни на украинската страна това е поне петият удар срещу руска нефтена инфраструктура в Каспийско море от 10 декември 2025 г. насам.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #39, #46
07:42 12.01.2026
2 Факти
Коментиран от #41
07:43 12.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НЯМА ДА ИМА МИР
07:44 12.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 урсула
Коментиран от #28
07:45 12.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Забелязъл
07:49 12.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 си дзън
07:52 12.01.2026
13 1418 дни
07:52 12.01.2026
14 Швейк
07:52 12.01.2026
15 си дзън
До коментар #11 от "оня с коня":Руският ген ще бъде затрит преди българския.
07:53 12.01.2026
16 Хе!
07:54 12.01.2026
17 Софиянец
07:55 12.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българка 😺-Маца
07:55 12.01.2026
20 Владимир Путин, президент
Руснак освен дубина друго не може измисли !!!
Задават ли си руснаците въпроса що живеят в миналия век и всички ги мразят ? Не думаю 🎅
Коментиран от #35
07:56 12.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Омазана ватенка
07:58 12.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хихихи
Ама украта идиот, не схваща, че е полезен идиот!
08:01 12.01.2026
26 СЛЕД ТАЗИ НОВИНА
08:02 12.01.2026
27 Варненец
Коментиран от #33
08:03 12.01.2026
28 Механик
До коментар #7 от "урсула":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Коментиран от #36, #40
08:03 12.01.2026
29 Урсула
08:03 12.01.2026
30 Перо
08:05 12.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Руснаците все въвеждат
08:05 12.01.2026
33 Ути
До коментар #27 от "Варненец":В Херсонско още мирише на ватнишко печено.
08:06 12.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хе!
До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":Не всички ги мразят! Мразите ги само вие, защото чувствате тяхното благословено от Бог превъзходство! Никой не мрази тези, които са по долу от него по всички показатели! Може да ги презира, да им се подиграва и отвращава, но истински мрази тези, които са повече! Благородният човек, какъвто е приятелят на Русия не мрази никого! Той се радва на успеха на другия, а на ощетените съчувства! Това е присъщо само на вас, егоистични, нарцистични, разглезени, лигави, посредствени, претенциозни евроатлантици! Ако не сте най отпред, правите саботажи като на столичния кмет, а в геополитически план - войни срещу Русия!
08:08 12.01.2026
36 си дзън
До коментар #28 от "Механик":Технологията на Геран-5 е изкопирана от иранския Карар, които пък са копирали
американския MQM-107 от 1972 година. Толкоз за руския технически гений.
Коментиран от #44
08:08 12.01.2026
37 Абе
До коментар #24 от "вен серемос":Я кажи сега за Македония
08:08 12.01.2026
38 Ванчо зулата
08:08 12.01.2026
39 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Факти":Говори за себе си, ушанка.
Българите приветстват еврото!
08:08 12.01.2026
40 Механик
До коментар #28 от "Механик":Колега, руснаците може д а не могат да направят пирони, ама голямо коване ви коват. Яко ви пържат, пичовете. За това ревете и виеете като горнооряхвски мотриси.
Няма сън за вас. Денонощно виете от безпомощност.
Коментиран от #42
08:09 12.01.2026
41 Тодор Правешки
До коментар #2 от "Факти":Чак сега ли почва да го чеше?
Какво правеше за четири години блицкриг ?
08:10 12.01.2026
42 Ванчо зулата
До коментар #40 от "Механик":Новият руски дрон с пирони ли е изкован?
Коментиран от #47
08:11 12.01.2026
43 Внимание!
До коментар #34 от "Механик":Виж под дюшека да нямаш някой лев, че ще отиде зян🤣
Коментиран от #50
08:12 12.01.2026
44 Механик
До коментар #36 от "си дзън":И къде е "американския MQM-107" от 70-та година? Нещо не го видяхме в Украина. Имаше някакви байрактари, ама много бързо ви мина мерака да говорите за тях.
Апропо, ама къде са славните Леопарди и Абрамси? Една година вихте как ще газят по Червения плошад и накрая нищо. едно големо НИ-ЩО.
Коментиран от #48
08:12 12.01.2026
45 Тодор Правешки
До коментар #34 от "Механик":Муахаха.
Всички коментари на защитниците на крепостните са първокласни... 😀
Коментиран от #49
08:13 12.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Механик
До коментар #42 от "Ванчо зулата":Няма значение дали е от пирони. Важното е да КОВЕ украински чутури. Да изправя украински гърбици и да им прави студено и тъмно .
08:15 12.01.2026
48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #44 от "Механик":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
08:15 12.01.2026
49 Намаляват русофилските подлоги
До коментар #45 от "Тодор Правешки":След десетина години няма да ги има по естествени причини.Дс се гаврим с тях докато още ги има.
08:17 12.01.2026
50 Механик
До коментар #43 от "Внимание!":Ще ми остане "някой лев под дюшека и ще иде зян", защото имам. При теб такава опасност няма. Не може да ти иде зян нещо дето никога не си имал.
До 1-ви си нямал левове, а от 1-ви няма да имаш евро. Съвсем нормална закономерност за хората които нищо не умеят и по цял ден МРАЗЯТ, вместо да се хванат на работа.
08:19 12.01.2026
51 Без "Шахед" - няма "доклад":)
Добре поне че най-после научиха името на руските дронове, че с "докладване" за някакви "Шахеди" станаза за смях и подигравки!
А тези дронове могат да се изстрелват и от земя, и от самолети, както по въздушни така и по наземни цели, с пълен контрол над полета!
08:19 12.01.2026
52 Белобрадова Дб
08:19 12.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.