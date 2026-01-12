Новини
Свят »
Русия »
ISW: Русия въвежда нов далекобоен дрон „Геран-5“
  Тема: Украйна

ISW: Русия въвежда нов далекобоен дрон „Геран-5“

12 Януари, 2026 07:37 930 53

  • русия-
  • дрон-
  • украйна

Новият апарат може да поразява въздушни цели и да бъде изстрелван от бойни самолети

ISW: Русия въвежда нов далекобоен дрон „Геран-5“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Според съобщения руските сили са въвели в експлоатация нов вариант на далекобойния дрон „Геран“ – „Геран-5“, разработен на базата на ирански дизайн. Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР) съобщи на 11 януари, че дронът е бил използван по време на комбинирани въздушни удари срещу Украйна в периода между 1 и 11 януари, предава News.bg.

Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

По данни на ГУР „Геран-5“ може да носи бойна глава с тегло около 90 килограма и има обсег от приблизително 1000 километра. Дронът използва сходни компоненти и сглобки с други апарати от серията „Геран“. Според украинското разузнаване Русия вероятно е създала вътрешна производствена линия за новия тип дрон чрез ирански трансфер на технологии.

Известно е, че Русия произвежда дронове в Специалната икономическа зона „Алабуга“, но към момента няма яснота къде точно се осъществява производството на „Геран-5“.

Смята се, че Русия планира да използва дрона не само срещу наземни, но и срещу въздушни цели, което би разширило възможностите ѝ за въздушни удари и противовъздушна отбрана. Руските сили разработват и начин за изстрелване на „Геран-5“ от самолети, включително щурмовия Су-25, както и за оборудването му с ракети „въздух–въздух“ Р-73.

„Геран-5“ е базиран на иранския дрон „Карар“, който може да бъде изстрелван от изтребители, разполага с ракети „въздух–въздух“ и е част от системата за противовъздушна отбрана на Иран.

Очаква се въвеждането на новия дрон да увеличи щетите от руските удари с голям обсег срещу Украйна на фона на продължаващите иновации в украинската противовъздушна отбрана.

Междувременно украинските сили продължиха ударите срещу руска нефтена инфраструктура. През нощта на 10 срещу 11 януари украински дронове са поразили сондажни платформи на „Лукойл“ в нефтените находища Филановски, Грайфер и Корчагин в Каспийско море. Това съобщиха украинският Генерален щаб и Силите за специални операции (ССО), като оценката на нанесените щети все още продължава.

Геолокиран видеозапис, публикуван на 11 януари, потвърждава атаките. По данни на украинската страна това е поне петият удар срещу руска нефтена инфраструктура в Каспийско море от 10 декември 2025 г. насам.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    19 7 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ НЕНАВИЖДАТ ЕВРОТО, ,КОРУМПИРАНИЯ ЕС, РЕЖИМА В УКРАЙНА И НАТОТО....!!! ТОВА ГО ПОКАЗВА и АНКЕТАТА НА НОВИНИ БГ. КОЯТО ГИ Е СТРАХ ДА ПОКАЖАТ. НАД 92 % от БЪЛГАРИТЕ СА ПРОТИВ ЕВРОТО ...!!! ФАКТ....

    Коментиран от #39, #46

    07:42 12.01.2026

  • 2 Факти

    15 4 Отговор
    ISW: Русия въвежда нов далекобоен дрон „Геран-5“ за да чеше с него Зеления престъпник !

    Коментиран от #41

    07:43 12.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НЯМА ДА ИМА МИР

    15 3 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    07:44 12.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 урсула

    9 4 Отговор
    това не е вярно руснаците нямат перални

    Коментиран от #28

    07:45 12.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Забелязъл

    3 11 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро.За това ги лъжат в магазините.

    07:49 12.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 си дзън

    3 2 Отговор
    Геран-5 - Карар - Фламинго - Пекло -> Марк82

    07:52 12.01.2026

  • 13 1418 дни

    6 8 Отговор
    Руски позор.

    07:52 12.01.2026

  • 14 Швейк

    5 6 Отговор
    Следващият ще е КОФА - 6

    07:52 12.01.2026

  • 15 си дзън

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Руският ген ще бъде затрит преди българския.

    07:53 12.01.2026

  • 16 Хе!

    4 8 Отговор
    Геран - Меран, Зеленский жив, Мадурян обран...! Угнан Мадуро! Доналд перфекто его угнал, въйтащил из бункер и доставил в США отвечает для преступление!

    07:54 12.01.2026

  • 17 Софиянец

    10 3 Отговор
    Да са им честити на бандеровците! Бухахаха

    07:55 12.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българка 😺-Маца

    10 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:55 12.01.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор
    Ама разбира се....
    Руснак освен дубина друго не може измисли !!!
    Задават ли си руснаците въпроса що живеят в миналия век и всички ги мразят ? Не думаю 🎅

    Коментиран от #35

    07:56 12.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Омазана ватенка

    3 6 Отговор
    А вътрешни тоалетни и течаща вода в кочистанската федерация кога ще въведат?

    07:58 12.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хихихи

    7 3 Отговор
    Е то нали затова о крайна я прекръстиха на полигон 404 😂 там Русия си тества новите оръжия, а нато се разоражава!
    Ама украта идиот, не схваща, че е полезен идиот!

    08:01 12.01.2026

  • 26 СЛЕД ТАЗИ НОВИНА

    5 3 Отговор
    Ще има нови 23 срещи на коалицията на смешниците и 48 комюникета на РЮТЕТО. С тези активности атлантите ще оправдаят огромните си заплати.

    08:02 12.01.2026

  • 27 Варненец

    5 3 Отговор
    Пак ше смърди на укро печено със сос от натовски наемници! 😅

    Коментиран от #33

    08:03 12.01.2026

  • 28 Механик

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "урсула":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #36, #40

    08:03 12.01.2026

  • 29 Урсула

    2 3 Отговор
    Путин използва нашата тъпотия като оръжие!

    08:03 12.01.2026

  • 30 Перо

    4 3 Отговор
    В Украйна има плач за още Орешници!

    08:05 12.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Руснаците все въвеждат

    3 3 Отговор
    И все въведени ходят😁

    08:05 12.01.2026

  • 33 Ути

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Варненец":

    В Херсонско още мирише на ватнишко печено.

    08:06 12.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хе!

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    Не всички ги мразят! Мразите ги само вие, защото чувствате тяхното благословено от Бог превъзходство! Никой не мрази тези, които са по долу от него по всички показатели! Може да ги презира, да им се подиграва и отвращава, но истински мрази тези, които са повече! Благородният човек, какъвто е приятелят на Русия не мрази никого! Той се радва на успеха на другия, а на ощетените съчувства! Това е присъщо само на вас, егоистични, нарцистични, разглезени, лигави, посредствени, претенциозни евроатлантици! Ако не сте най отпред, правите саботажи като на столичния кмет, а в геополитически план - войни срещу Русия!

    08:08 12.01.2026

  • 36 си дзън

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Технологията на Геран-5 е изкопирана от иранския Карар, които пък са копирали
    американския MQM-107 от 1972 година. Толкоз за руския технически гений.

    Коментиран от #44

    08:08 12.01.2026

  • 37 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "вен серемос":

    Я кажи сега за Македония

    08:08 12.01.2026

  • 38 Ванчо зулата

    4 2 Отговор
    Тръмп яко ги подпука! Пети танкер!

    08:08 12.01.2026

  • 39 Копейкин Костя

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Говори за себе си, ушанка.
    Българите приветстват еврото!

    08:08 12.01.2026

  • 40 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Колега, руснаците може д а не могат да направят пирони, ама голямо коване ви коват. Яко ви пържат, пичовете. За това ревете и виеете като горнооряхвски мотриси.
    Няма сън за вас. Денонощно виете от безпомощност.

    Коментиран от #42

    08:09 12.01.2026

  • 41 Тодор Правешки

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Чак сега ли почва да го чеше?
    Какво правеше за четири години блицкриг ?

    08:10 12.01.2026

  • 42 Ванчо зулата

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Новият руски дрон с пирони ли е изкован?

    Коментиран от #47

    08:11 12.01.2026

  • 43 Внимание!

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Виж под дюшека да нямаш някой лев, че ще отиде зян🤣

    Коментиран от #50

    08:12 12.01.2026

  • 44 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "си дзън":

    И къде е "американския MQM-107" от 70-та година? Нещо не го видяхме в Украина. Имаше някакви байрактари, ама много бързо ви мина мерака да говорите за тях.
    Апропо, ама къде са славните Леопарди и Абрамси? Една година вихте как ще газят по Червения плошад и накрая нищо. едно големо НИ-ЩО.

    Коментиран от #48

    08:12 12.01.2026

  • 45 Тодор Правешки

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Муахаха.
    Всички коментари на защитниците на крепостните са първокласни... 😀

    Коментиран от #49

    08:13 12.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ванчо зулата":

    Няма значение дали е от пирони. Важното е да КОВЕ украински чутури. Да изправя украински гърбици и да им прави студено и тъмно .

    08:15 12.01.2026

  • 48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    08:15 12.01.2026

  • 49 Намаляват русофилските подлоги

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тодор Правешки":

    След десетина години няма да ги има по естествени причини.Дс се гаврим с тях докато още ги има.

    08:17 12.01.2026

  • 50 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Внимание!":

    Ще ми остане "някой лев под дюшека и ще иде зян", защото имам. При теб такава опасност няма. Не може да ти иде зян нещо дето никога не си имал.
    До 1-ви си нямал левове, а от 1-ви няма да имаш евро. Съвсем нормална закономерност за хората които нищо не умеят и по цял ден МРАЗЯТ, вместо да се хванат на работа.

    08:19 12.01.2026

  • 51 Без "Шахед" - няма "доклад":)

    0 1 Отговор
    "Според украинското разузнаване Русия вероятно е създала вътрешна производствена линия за новия тип дрон чрез ирански трансфер на технологии."

    Добре поне че най-после научиха името на руските дронове, че с "докладване" за някакви "Шахеди" станаза за смях и подигравки!

    А тези дронове могат да се изстрелват и от земя, и от самолети, както по въздушни така и по наземни цели, с пълен контрол над полета!

    08:19 12.01.2026

  • 52 Белобрадова Дб

    0 1 Отговор
    Искам Зеленски дълбоко в мен, да думка.... като на война!!!!

    08:19 12.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания