Ламин Ямал и Ники Никол – новата гореща двойка на световния шоубизнес

Ламин Ямал и Ники Никол – новата гореща двойка на световния шоубизнес

25 Август, 2025 19:44 615 4

Двамата вече не крият връзката си

Ламин Ямал и Ники Никол – новата гореща двойка на световния шоубизнес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Младата футболна сензация на Барселона, Ламин Ямал, официално потвърди романтичната си връзка с аржентинската музикална звезда Ники Никол. След дълги месеци на догадки и слухове, двамата най-накрая излязоха на светло като двойка, а поводът бе повече от специален – 25-ият рожден ден на чаровната певица.

Любовната история между Ямал и Никол започва през юли, когато талантливият футболист навършва 18 години. Именно тогава съдбата ги среща и оттогава двамата са неразделни.

Ники Никол, която е истинска икона на латино музиката, бързо пленява сърцето на младия спортист. Със своята харизма и впечатляваща кариера, тя се нарежда сред най-влиятелните личности в испаноезичния шоубизнес. Аржентинската изпълнителка може да се похвали с четири успешни албума – „Recuerdos“ (2019), „Parte de mí“ (2021), „Alma“ (2023) и най-новия „Naiki“ (2024). Музикалният ѝ стил е пъстра палитра от R&B, трап, регетон и ърбън поп, което я прави разпознаваема и обичана от милиони фенове по света.

В личния си живот Ники Никол също не остава далеч от светлините на прожекторите – преди Ямал, тя е имала връзки с аржентинския рапър Труено и мексиканския изпълнител Песо Плума. Сега, когато Ламин Ямал и Ники Никол официално обявиха любовта си, феновете им по цял свят не спират да ги обсипват с поздравления и пожелания за щастие.


