Звезда на Барселона и рап изпълнителка вече не се крият

26 Август, 2025 07:59 894 3

Наскоро испанският национал и Ники Никол бяха забелязани да се целуват в нощен клуб

Звезда на Барселона и рап изпълнителка вече не се крият - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Барселона Ламин Ямал сподели първа обща снимка с приятелката си – известната аржентинска рап изпълнителка Ники Никол.

Снимката е направена на рождения ден на аржентинската певица, която на 25 август навърши 25 години. На кадъра Ямал и рапърката се усмихват, притиснати един до друг. На заден план се вижда голям букет рози, както и надути розови и червени балони във формата на сърца.

Според испанската преса, двамата са се запознали на широко обсъжданото парти за 18-ия рожден ден на Ламин Ямал. Оттогава певицата прекарва доста време в Барселона.


