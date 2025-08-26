Звезда на Барселона и рап изпълнителка вече не се крият

Звездата на Барселона Ламин Ямал сподели първа обща снимка с приятелката си – известната аржентинска рап изпълнителка Ники Никол.

Снимката е направена на рождения ден на аржентинската певица, която на 25 август навърши 25 години. На кадъра Ямал и рапърката се усмихват, притиснати един до друг. На заден план се вижда голям букет рози, както и надути розови и червени балони във формата на сърца.

Наскоро испанският национал и Ники Никол бяха забелязани да се целуват в нощен клуб.

Според испанската преса, двамата са се запознали на широко обсъжданото парти за 18-ия рожден ден на Ламин Ямал. Оттогава певицата прекарва доста време в Барселона.