Ламин Ямал подари Ferrari на гаджето си

Звездата на Барселона и световния футбол Ламин Ямал е подарил Ferrari на гаджето си Ники Никол за 25-ия ѝ рожден ден. Разкритието направи една от фенските страници на 18-годишния испански национал в Инстаграм.

Според информацията, Ямал е връчил на Ники Никол ключовете от Ferrari 488 GTB. Цената на невероятния спортен модел е 228 000 долара. Твърди, че аржентинската певица дълго не можела да повярва на случващото се.

В началото на седмицата стана ясно, че Ямал е завел своята любима на романтично празненство, но локацията остана неизвестна.