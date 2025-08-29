Новини
Ламин Ямал подари Ferrari на гаджето си

29 Август, 2025 13:29 522 3

Цената на невероятния спортен модел е 228 000 долара

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездата на Барселона и световния футбол Ламин Ямал е подарил Ferrari на гаджето си Ники Никол за 25-ия ѝ рожден ден. Разкритието направи една от фенските страници на 18-годишния испански национал в Инстаграм.

Според информацията, Ямал е връчил на Ники Никол ключовете от Ferrari 488 GTB. Цената на невероятния спортен модел е 228 000 долара. Твърди, че аржентинската певица дълго не можела да повярва на случващото се.

В началото на седмицата стана ясно, че Ямал е завел своята любима на романтично празненство, но локацията остана неизвестна.


