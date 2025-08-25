Новини
Честърфийлд потъна в скръб

25 Август, 2025 20:08 544 1

Фил Кърк загуби битката с коварно заболяване

Честърфийлд потъна в скръб - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тежка вест разтърси английския футболен свят – един от ключовите фигури в ръководството на Честърфийлд, Фил Кърк, си отиде от този свят на 59-годишна възраст. Новината бе официално потвърдена от клуба, който изрази дълбоката си съпричастност към близките и приятелите на Кърк.

През март тази година на Фил Кърк бе поставена тежка диагноза – агресивна форма на рак, която за съжаление се оказа фатална. „С огромна болка съобщаваме, че Фил Кърк почина след кратко, но тежко боледуване. Нашите мисли и съчувствие са с неговото семейство и всички, които го обичаха“, гласи съобщението на Честърфийлд в социалните мрежи.

Фил Кърк, заедно със своя брат Ашли, пое управлението на клуба през 2022 година, като двамата вдъхнаха нов живот на отбора. Под тяхно ръководство Честърфийлд постигна впечатляващи успехи – през сезон 2023/24 тимът триумфира в Националната лига, петото по сила ниво на английския футбол, а в момента заема лидерската позиция в Лига 2.

Загубата на Фил Кърк е огромен удар не само за Честърфийлд, но и за цялата футболна общност на Острова. Неговата отдаденост, страст и визия остават завинаги вписани в историята на клуба.


  • 1 Сандо

    1 0 Отговор
    Това е най-важната новина за българската футболна общественост,даже и въобще за целия български народ!А с кой български град е побратимен английския Честърфийлд?

    20:20 25.08.2025

