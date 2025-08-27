Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус с любопитно предложение за размяна към Милан

Ювентус с любопитно предложение за размяна към Милан

27 Август, 2025 08:29 600 0

  • ювентус-
  • алексис салемакурс-
  • милан-
  • ювентус-
  • футбол-
  • душан влахович

Твърди се, че торинци смятат да предложат на "росонерите" размяна на играчи, като са готови да дадат Душан Влахович в замяна на белгиеца

Ювентус с любопитно предложение за размяна към Милан - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ювентус търси нов десен халф-бек и се е насочил към Алексис Салемакурс от Милан. Твърди се, че торинци смятат да предложат на "росонерите" размяна на играчи, като са готови да дадат Душан Влахович в замяна на белгиеца.

"Бианконерите" спешно търсят играч за тази позиция. В неделя срещу Парма тази роля беше необичайно заета от Пиер Калуюлю, а на резервната скамейка остана новото попълнение Жоао Марио. Според "Тутоспорт" основната цел за „старата госпожа“ е Салемакерс от Милан, като клубът дори е готов да предложи Влахович в замяна.

От една страна, треньорът на Милан Масимилиано Алегри иска отново да работи с Влахович на „Сан Сиро“, но от друга, не би се разделил лесно със Салемакерс. Освен това дори Ювентус и Милан да постигнат споразумение, което не е сигурно, „росонерите“ ще трябва да убедят Влахович да премине на „Сан Сиро“, като приеме намаление на заплатата си от 12 милиона евро в последната година от договора му в Торино.

Друг вариант за десния фланг на Юве е една от дългогодишните им цели – бившият защитник на Удинезе Науел Молина, който сега играе в Атлетико Мадрид. Според "Гадзета дело Спорт" преговорите между „бианконерите“ и „дюшекчиите“ все още продължават и включват също Нико Гонсалес, който пък е цел на испанския гранд.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ