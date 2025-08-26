Кайрат Алмати елиминира Селтик и стана вторият казахстански тим влязъл в основната фаза на Шампионската лига

Кайрат Алмати поднесе сензационна изненада, отстранявайки гранда Селтик и си осигури място в груповата фаза на Шампионската лига. Казахстанският тим написа нова златна страница в клубната си история, след като надделя над шотландския шампион след изпълнение на дузпи.

Двата сблъсъка между Кайрат и Селтик се оказаха истински шахматен двубой – първият мач в Глазгоу завърши без голове, а и реваншът в Алмати не предложи попадения нито в редовното време, нито в продълженията. Така всичко се реши от бялата точка, където нервите и хладнокръвието излязоха на преден план.

Героят на вечерта безспорно бе стражът на Кайрат – Темирлан Анарбеков, който се превърна в истинска стена пред вратата си. Той спаси цели три дузпи, включително и решаващия удар на Даизен Маеда, с което изпрати казахстанския отбор сред елита на европейския футбол.

В състава на Кайрат като титуляр започна и бившият играч на Левски – Рикардиньо, който изигра 80 минути срещу именития съперник и допринесе за историческия успех на своя тим.

Драмата при дузпите започна с пропуск на Адам Ида, чийто удар бе отразен от Анарбеков. Валерий Громико не успя да даде преднина на домакините, след като топката срещна гредата при опит за ефектна паненка. Вратарят на Кайрат продължи с блестящите си намеси, спасявайки и удара на Люк МакКаун. Александър Мартинович откри резултата за казахстанците, а Арне Енгелс върна надеждите на Селтик. Офри Арад и Егор Сорокин бяха безпогрешни за Кайрат, докато Калъм Макгрегър реализира за гостите.

Кулминацията настъпи, когато Анарбеков отрази удара на Маеда и подпечата сензационната победа на Кайрат.

С този успех Кайрат Алмати се превърна във втория казахстански клуб, който ще участва в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир, след като преди години Астана, водена от Станимир Стоилов, също достигна до този етап.