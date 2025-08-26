Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кайрат Алмати елиминира Селтик и стана вторият казахстански тим влязъл в основната фаза на Шампионската лига

Кайрат Алмати елиминира Селтик и стана вторият казахстански тим влязъл в основната фаза на Шампионската лига

26 Август, 2025 22:44 333 0

  • кайрат алмати-
  • селтик-
  • шампионска лига-
  • дузпи-
  • темирлан анарбеков-
  • футбол-
  • казахстан-
  • сензация-
  • групова фаза-
  • европейски футбол

"Жълто-черните" взеха победата след изпълнения на дузпи

Кайрат Алмати елиминира Селтик и стана вторият казахстански тим влязъл в основната фаза на Шампионската лига - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кайрат Алмати поднесе сензационна изненада, отстранявайки гранда Селтик и си осигури място в груповата фаза на Шампионската лига. Казахстанският тим написа нова златна страница в клубната си история, след като надделя над шотландския шампион след изпълнение на дузпи.

Двата сблъсъка между Кайрат и Селтик се оказаха истински шахматен двубой – първият мач в Глазгоу завърши без голове, а и реваншът в Алмати не предложи попадения нито в редовното време, нито в продълженията. Така всичко се реши от бялата точка, където нервите и хладнокръвието излязоха на преден план.

Героят на вечерта безспорно бе стражът на Кайрат – Темирлан Анарбеков, който се превърна в истинска стена пред вратата си. Той спаси цели три дузпи, включително и решаващия удар на Даизен Маеда, с което изпрати казахстанския отбор сред елита на европейския футбол.

В състава на Кайрат като титуляр започна и бившият играч на Левски – Рикардиньо, който изигра 80 минути срещу именития съперник и допринесе за историческия успех на своя тим.

Драмата при дузпите започна с пропуск на Адам Ида, чийто удар бе отразен от Анарбеков. Валерий Громико не успя да даде преднина на домакините, след като топката срещна гредата при опит за ефектна паненка. Вратарят на Кайрат продължи с блестящите си намеси, спасявайки и удара на Люк МакКаун. Александър Мартинович откри резултата за казахстанците, а Арне Енгелс върна надеждите на Селтик. Офри Арад и Егор Сорокин бяха безпогрешни за Кайрат, докато Калъм Макгрегър реализира за гостите.

Кулминацията настъпи, когато Анарбеков отрази удара на Маеда и подпечата сензационната победа на Кайрат.

С този успех Кайрат Алмати се превърна във втория казахстански клуб, който ще участва в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир, след като преди години Астана, водена от Станимир Стоилов, също достигна до този етап.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ