Рубен Аморим: Ние загубихме, а по-добрият отбор победи

28 Август, 2025 10:59 821 1

Мисля, че всички видяха какво се случи днес

Рубен Аморим: Ние загубихме, а по-добрият отбор победи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим трудно преглътна отпадането на тима си от Гримсби за "Карабао Къп". "Червените дяволи" загубиха след изпълнение на дузпи, но и в хода на мача разочароваха с представянето си, като губеха с 0:2 и трбяваше с кански усилия да стигнат до изравняване. Наставникът не е доволен от представянето на играчите си и заяви, че по-добрият отбор е победил.

"В крайна сметка няма никакво значение, че успяхме да изравним. През целия мач знаците не бяха позитивни. Смятам, че по-добрият отбор победи, единственият отбор, който беше на терена... Представянето на играчите ми говори достатъчно, това е. Ние загубихме, а по-добрият отбор победи", отсече Аморим.

Той бе попитан да разясни какво има предвид с тези думи.

"Мисля, че е напълно ясно, нека гледаме напред и да забравим този ден. Мисля, че всички видяха какво се случи днес. Започнахме мача без никакъв интензитет в играта. Идеята беше да пресираме, а бяхме тотално изгубени на терена. Това говори достатъчно", смята португалецът.


  • 1 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Ами извикай Нойзи да ти направи анализ и да даде акъл. Щом всеки мач пускаш второто полувреме Макгуайър да ти е център нападател и губиш реално всички мачове тази година, само глупостта на собствениците да позволяват в договорите да има огромни обезщетения за напускане на треньор те спасява да не си аут от МанЮн. Без да искам да засягам някого, и Тенчо Калпака ще се справи по-добре.

    11:54 28.08.2025

