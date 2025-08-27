Новини
Виктория Азаренка си осигури място в третия кръг на US Open

27 Август, 2025 22:44 423 0

Беларуската звезда елеминира руската си съперничка Анастасия Павлюченкова

Виктория Азаренка си осигури място в третия кръг на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Виктория Азаренка, някогашната лидерка в световната ранглиста по тенис, демонстрира класата си и безапелационно си осигури място в третия кръг на US Open. Беларуската звезда, която вече три пъти е достигала до финалите на сингъл в Ню Йорк, не остави никакви шансове на руската си съперничка Анастасия Павлюченкова, като я надигра с убедителното 6:3, 6:3.

Срещата на кортовете във „Флашинг Медоус“ продължи едва 87 минути, през които Азаренка показа завидна стабилност и хладнокръвие. Макар да реализира по-малко уинъри – 15 срещу 27 за Павлюченкова, опитната беларуска минимизира собствените си грешки до едва 11, докато руската тенисистка допусна цели 25 непредизвикани грешки. Именно тази разлика в концентрацията и дисциплината се оказа решаваща за крайния изход на двубоя.

В следващия етап от надпреварата Виктория Азаренка ще се изправи срещу победителката от сблъсъка между четвъртата в схемата американка Джесика Пегула и руската надежда Анна Блинкова.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
