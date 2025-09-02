Световният №1 прегази съперник на US Open за нещо невиждано от 10 години

Световният №1 в мъжкия тенис Яник Синер разби единствения тенисист, освен Карлос Алкарас, който успя да го победи през този сезон. Италианецът се наложи над Александър Бублик (Казахстан) с 6:1, 6:1, 6:1 и се класира за четвъртфиналите на US Open. Срещата се оказа втората най-кратка при мъжете на турнира през тази година. Само успехът на Томаш Махач (Полша) над Лука Нарди (Италия) в първия кръг беше с минута по-кратък.

С победата си Синер стана най-младият тенисист в Оупън Ерата, който е достигал до четвъртфиналите на четирите турнира от Големия шлем в две поредни години. Моркова стори това на 24 години и 8 дни, с което подобри досегашния рекорд на Новак Джокович (24 г. и 99 дни). Освен това италианецът стана първият тенисист за последните 10 години, който губи само три гейма в мач от втората седмица на US Open. За последно с подобно постижение можеше да се похвали Джокович, който през 2015 г. разби защитаващия титлата си Марин Чилич (Хърватия) с 6:0, 6:1, 6:2.

Бублик, който победи Синер на турнира на тревни кортове в Хале, нямаше загубен гейм при собствен сервис от началото на Откритото първенство на САЩ. Срещу Моркова обаче допусна пробиви още в първите два гейма, в които подаваше. По пътя си към победата световният №1 направи общо осем брейка. За място на полуфиналите на Яник му предстои италиански двубой срещу поставения под №10 в схемата Лорензо Музети.

Днешният успех на Синер беше 75-ият му като №1 в света. Това се случи след 82 изиграни мача на тази позиция. От създаването на ранглистата на АТР през 1973 г. насам само трима тенисисти са стигали по-бързо до 75 победи като заемащи първата позиция. Това са Бьорн Борг (78 мача), Джими Конърс и Роджър Федерер (по 81). На Рафаел Надал му трябваха 86 срещи.