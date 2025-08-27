Брюж унижи Рейнджърс и влезе в основната фаза на Шампионската лига

Брюж разби на пух и прах шотландския Рейнджърс с безапелационното 6:0 в реванша от плейофите на Шампионската лига, с което си осигури място сред най-добрите отбори на Европа.

След като вече бяха надделели с 3:1 в първия двубой на британска земя, белгийците демонстрираха класа и безмилостна ефективност пред собствена публика. Общият резултат от двете срещи – внушителното 9:1 – не остави никакво съмнение кой заслужава да продължи напред в най-престижния клубен турнир.

Още от първите минути Брюж пое инициативата. Трезолди откри головата фиеста още в 5-ата минута, а Ванакен удвои преднината в 32-ата. Само девет минути по-късно Сейс се разписа два пъти (41’ и 45’), а Станкович добави още един гол в добавеното време на първата част.

След почивката Цолис оформи крайното 6:0 в 50-ата минута. Гостите от Глазгоу преживяха истински кошмар, след като останаха с човек по-малко още в 8-ата минута – Аарънс получи директен червен картон за грубо нарушение, което допълнително улесни задачата на домакините.