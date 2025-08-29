Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси договори трансфера на Гарначо от Манчестър Юнайтед

29 Август, 2025 07:00 581 1

  • алехандро гарначо-
  • манчестър юнайтед-
  • челси-
  • футбол-
  • трансфер

Аржентинецът пристига за 40 млн. паунда и 7-годишен договор

Челси договори трансфера на Гарначо от Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Алехандро Гарначо напуска Манчестър Юнайтед и преминава в Челси. Двата клуба са постигнали споразумение за трансфер на стойност 40 милиона паунда плюс 10% клауза при бъдеща продажба, съобщава “The Athletic”.

21-годишният аржентинец ще подпише 7-годишен договор и ще премине медицински прегледи в петък. След разногласия с мениджъра Рубен Аморим, който го обяви за излишен, нападателят настоя да остане във Висшата лига, въпреки интерес от чужбина.

Гарначо изигра 93 мача за Юнайтед във Висшата лига, като реализира 16 гола и записа 8 асистенции. Той се присъединява към атака на Челси, вече подсилена с Жоао Педро, Лиъм Делап, Джейми Гитънс и бразилския талант Естеван, а клубът все още държи и играчи като Коул Палмър и Педро Нето.

Трансферът на Гарначо е девето лятно попълнение на лондончани. Междувременно Челси е в преговори за продажбата на Кристофър Нкунку на Милан и проявява интерес към звездата на РБ Лайпциг Шави Симонс.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Тото

    0 0 Отговор
    Време е и Бруно Фернандес да бяга.

    08:21 29.08.2025

