Арина Сабаленка с нова победа в Ню Йорк, Таунзенд и Андреева също напредват на US Open

Беларуската звезда Арина Сабаленка продължава уверено похода си към защита на титлата на Откритото първенство на САЩ, след като преодоля труден двубой срещу Полина Кудерметова. Във втория кръг на престижния турнир в Ню Йорк, Сабаленка демонстрира характер и класа, надделявайки с 7:6 (7:4), 6:2 над 67-ата в световната ранглиста рускиня.

Още в началото на срещата Кудерметова изненада с ранен пробив, но шампионката бързо върна равновесието, не позволявайки на съперничката си да натрупа преднина. Първият сет се превърна в истинска битка на нерви, като Сабаленка трябваше да спасява две точки за пробив в 11-ия гейм. Всичко се реши в тайбрека, където опитът и хладнокръвието на Арина надделяха.

Във втората част беларускинята бързо поведе с 4:1, а непредизвиканите грешки на Кудерметова улесниха задачата ѝ.

Следващото предизвикателство за Арина ще бъде канадката Лейла Фернандес, която елиминира Елса Жакмо след обрат – 2:6, 6:3, 6:2. Любопитен факт е, че двете се срещнаха на полуфиналите преди четири години, когато Фернандес излезе победителка.

Междувременно, американката Тейлър Таунзенд също си осигури място в третия кръг, след като се наложи над шампионката от Ролан Гарос 2017 Елена Остапенко с 7:5, 6:1. Двубоят на корт №11 не мина без драма – Таунзенд изоставаше с 3:5 в първия сет, но след това спечели девет поредни гейма и триумфира с мощен вик при последната точка.

След края на срещата напрежението се пренесе на мрежата, където двете тенисистки си размениха остри реплики, инициирани от Остапенко. „Това е спорт – емоциите са част от играта. Тя ми каза, че нямам класа и образование, но аз съм готова да ѝ отговоря на корта, където и да се срещнем“, заяви Таунзенд пред публиката.

В друг интересен сблъсък младата рускиня Мира Андреева, която е сред топ 5 в ранглистата, не остави шанс на сънародничката си Анастасия Потапова – 6:1, 6:3 за едва 77 минути. Андреева ще се изправи срещу Таунзенд в следващия кръг.