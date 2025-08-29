Новини
Пълен жребий за основната фаза в Лига Европа

29 Август, 2025 18:13 560 0

Финалът ще се играе на 20 май в Истанбул

Пълен жребий за основната фаза в Лига Европа - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на Лига Европа.

Класирането е общо за всичките 36 отбора. Първите 8 продължават напред. Тези от 9-до 16-то място ще се изправят в плейоф срещу отборите от 17-то до 24-то ясто, а останалите отпадат.

Финалът ще се играе на 20 май в Истанбул на "Тюпраш", а пълната програма за основната фаза ще стане ясна до няколко дмни.

ПЪРВА УРНА:

Рома: Лил (д), Рейнджърс (г), Виктория Пилзен (д), Селтик (г), Мидтиланд (д), Ница (г), Щутгарт (д), Панатинайкос (г)

Порто: Рейнджърс (д), Залцбург (г), Цървена звезда (д), Виктория Пилзен (г), Ница (д), Нотингам Форест (г), Малмьо (д), Утрехт (г)

Фейенорд: Астън Вила (д), Бетис (г), Селтик (д), Брага (г), Щурм Грац (д), ФКСБ (г), Панатинайкос (д), Щутгарт (г)

Лил: Динамо Загреб (д), Рома (г), ПАОК (д), Цървена звезда (г), Фрайбург (д), Йънг Бойс (г), Бран (д), Селта (г)

Динамо Загреб: Бетис (д), Лил (г), Фенербахчр (д), Макаби Тел Авив (г), ФКСБ (д), Мидтиланд (г), Селта (д), Малмьо (г)

Бетис: Фейенорд (д), Динамо Загреб (г), Лион (д), ПАОК (г), Нотингам Форест (д), Лудогорец (г), Утрехт (д), Генк (г)

Залцбург: Порто (д), Астън Вила (г), Ференцварош (д), Лион (г), Базел (д), Фрайбург (г), Гоу Ахед Ийгълс (д), Болоня (г)

ВТОРА УРНА:

Фенербахче: Астън Вила (д), Динамо Загреб (г), Ференцварош (д), Виктория Пилзен (г), Ница (д), ФКСБ (г), Щутгарт (д), Бран (г)

Брага: Фейенорд (д), Райнеджърс (г), Цървена звезда (д), Селтик (г), Нотингам Форест (д), Ница (г), Генк (д), Гоу Ахед Ийгълс (г)

Цървена звезда: Лил (д), Порто (г), Селтик (д), Брага (г), ФКЦБ (д), Щурм Грац (г), Селта (д), Малмьо (г)

Лион: Залцбург (д), Бетис (г), ПАОК (д), Макаби Тел-Авов (г), Базел (д), Йънг Бойс (г), Гоу Ахед Ийгълс (д), Утрехт (г)

ПАОК: Бетис (д), Лил (г), Макаби Тел-Авив (д), Лион (г), Йънг Бойс (д), Лудогорец (г), Бран (д), Селта (г)

Виктория Пилзен: Порто (д), Рома (г), Фенербахче (д), Ференцварош (г), Фрайбург (д), Базел (г), Малмьо (д), Панатинайкос (г)

Ференцварош: Рейнджърс (д), РБ Залцбург (г), Виктория Пилзен (д), Фенербахче (г), Лудогорец (д), Нотингам Форест (г), Панатинайкос (д), Генк (г)

Селтик: Рома (д), Фейенорд (г), Брага (д), Цървена звезда (г), Щурм Грац (д), Мидтиланд (г), Утрехт (д), Болоня (г)

Макаби Тел Авив: Динамо Загреб (д), Астън Вила (г), Лион (д), ПАОК (г), Мидтиланд (д), Фрайбург (г), Болоня (д), Щутгарт (г)

ТРЕТА УРНА:

Йънг Бойс: Лил (д), Астън Вила (г), Лион (д), ПАОК (г), Лудогорец (д), ФКСБ (г), Панатинайкос (д), Щутгарт (г)

Базел: Астън Вила (д), РБ Залцбург (г), Виктория Пилзен (д), Лион (г), ФКСБ (д), Фрайбург (г), Щутгарт (д), Генк (г)

Мидтиланд: Динамо Загреб (д), Рома (г), Селтик (д), Макаби Тел Авив (г), Щурм Грац (д), Нотингам Форест (г), Генк (д), Бран (г)

Фрайбург: РБ Залцбург (д), Лил (г), Макаби Тел Авив (д), Виктория Пилзен (г), Базел (д), Ница (г), Утрехт (д), Болоня (г)

ЛУДОГОРЕЦ: Бетис (д), Рейнджърс (г), ПАОК (д), Ференцварош (г), Ница (д), Йънг Бойс (г), Селта (д), Малмьо (г)

Нотингам: Порто (д), Бетис (г), Ференцварош (д), Брага (г), Мидтиланд (д), Щурм Грац (г), Малмьо (д), Утрехт (г)

Щурм Грац: Рейнджърс (д), Фейенорд (г), Цървена звезда (д), Селтик (г), Нотингам Форест (д), Мидтиланд (г), Бран (д), Панатинайкос (г)

ФКСБ: Фейенорд (д), Динамо Загреб (г), Фенербахче (д), Цървена звезда (г), Йънг Бойс (д), Базел (г), Болоня (д), Гоу Ахед Ийгълс (г)

Ница: Рома (д), Порто (г), Брага (д), Фенербахче (г), Фрайбург (д), Лудогорец (г), Гоу Ахед Ийгълс (д), Селта (г)

ЧЕТВЪРТА УРНА:

Болоня: РБ Залцбург (д), Астън Вила (г), Селтик (д), Макаби Тел Авив (г), Фрайбург (д), ФКСБ (г), Бран (д), Селта (г)

Селта: Лил (д), Динамо Загреб (г), ПАОК (д), Цървена звезда (г), Ница (д), Лудогорец (г), Болоня (д), Щутгарт (г)

Щутгарт: Фейенорд (д), Рома (г), Макаби Тел Авив (д), Фенербахче (г), Йънг Бойс (д), Базел (г), Селта (д), Гоу Ахед Ийгълс (г)

Панатинайкос: Рома (д), Фейенорд (г), Виктория Пилзен (д), Ференцварош (г), Щурм Грац (д), Йънг Бойс (г), Гоу Ахед Ийгълс (д), Малмьо (г)

Малмьо: Динамо Загреб (д), Порто (г), Цървена звезда (д), Виктория Пилзен (г), Лудогорец (д), Нотингам Форест (г), Панатинайкос (д), Генк (г)

Гоу Ахед Ийгълс: Астън Вила (д), РБ Залцбург (г), Брага (д), Лион (г), ФКСБ (д), Ница (г), Щутгарт (д), Панатинайкос (г)

Утрехт: Порто (д), Бетис (г), Лион (д), Селтик (г), Нотингам Форест (д), Фрайбруг (г), Генк (д), Бран (г)

Генк: Бетис (д), Рейнджърс (г), Ференцварош (д), Брага (г), Базел (д), Мидтиланд (г), Малмьо (д), Утрехт (г)

Бран: Рейнджърс (д), Лил (г), Фенербахче (д), ПАОК (г), Мидтиланд (д), Щурм Грац (г), Утрехт (д), Болоня (г).


