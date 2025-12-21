Новини
Порто подписа с 41-годишния Тиаго Силва

21 Декември, 2025 10:25 301 0

Бившият капитан на Бразилия се завръща в клуба, където кариерата му в Европа започна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Двукратният европейски клубен шампион Порто официално подписа договор с бившия капитан на бразилския национален отбор Тиаго Силва, съобщиха от португалския клуб.

За последно 41-годишният централен защитник носеше екипа на Флуминензе, а трансферът му има и символичен характер. Още през 2004 година Силва подписа с Порто, но тогава не записа нито един мач за мъжкия отбор, преди да продължи кариерата си другаде. В богатата си клубна кариера Тиаго Силва постигна най-големите си международни успехи с Челси, където игра между 2020 и 2024 година. С лондонския клуб той спечели Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

Преди това бранителят защитава цветовете на Пари Сен Жермен, Милан, както и на бразилските Жувентуде и Флуминензе. В началото на 2005 година премина под наем в Динамо Москва, но не изигра официален мач заради здравословни проблеми. В клубната си кариера Силва е еднократен шампион на Италия и седемкратен шампион на Франция. С националния отбор на Бразилия той спечели Копа Америка през 2019 година и Купата на конфедерациите през 2013-а, а също така има сребърен олимпийски медал от Лондон 2012 и бронз от Пекин 2008.


Португалия
