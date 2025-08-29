Новини
Елена Рибакина с впечатляващ успех – първа си осигури място на осминафиналите на US Open

29 Август, 2025 20:57 472 0

Казахстанката категорично надигра бившата шампионка Ема Радукану

Елена Рибакина с впечатляващ успех – първа си осигури място на осминафиналите на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина стана първата тенисистка, която си гарантира участие в осминафиналите на Откритото първенство на САЩ. Казахстанската звезда категорично надигра бившата шампионка Ема Радукану, като я победи с убедителното 6:1, 6:2 само за 62 минути на корта „Луис Армстронг Стейдиъм“.

Още от самото начало деветата в схемата Рибакина наложи темпото и не остави никакви шансове на съперничката си. В първия сет тя реализира впечатляващите 82% от точките при първи сервис и 57% при втори, като успя да пробие подаването на Радукану два пъти.

Във втората част казахстанката затвърди доминацията си, печелейки 90% от разиграванията на първи сервис и 70% на втори, като отново реализира два пробива.

След този категоричен успех Рибакина очаква следващата си съперничка – това ще бъде победителката от двубоя между Джазмин Паолини и Маркета Вондроушова.


