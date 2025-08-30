Новини
Наполи и Ман Юнайтед се договориха за Хойлунд

30 Август, 2025 19:27 517 0

Данчанинът ще е под наем за 6 месеца

Снимка: Факти.бг/Архив
Сделка между Наполи и Манчестър Юнайтед за датския Расмус Хойлунд ще има, съобщават медиите на Острова. 22-годишният футболист отива в Наполи под наем до края на сезона, а сделката е е на стойност 6 млн. евро. Наполи пък ще има задължение да купи Хойлунд за 44 млн. евро, ако се изпълнят определени условия, допълва БТА.

Хойлунд се разбра за личните си условия с италианските шампиони преди няколко дни и ще премине медицински прегледи в следващите 24 часа. Наполи пък форсира търсенето на нов нападател след сериозната контузия на Ромелу Лукаку.

Хойлунд вече има опит в Серия А, след като дойде в Манчестър Юнайтед от Аталанта през 2023 г. с трансфер за близо общо 78 млн. евро. Датчанинът обаче като цяло разочарова с изявите си и клубът няма намерение да разчита на него. Той вкара 26 гола и даде 6 асистенции в общо 95 мача за Юнайтед.


