Емилиано Мартинес чакал обаждане от Ман Юнайтед, но - такова не е имало

Вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес бе близо до трансфер в Манчестър Юнайтед. Стражът на бирмингамци е прекарал финалния ден от трансферния прозорец, чакайки с трепет обаждане от "червените дяволи", но е чакал напразно - обаждане не е имало.

Вратарят мечтаеше да премине на "Олд Трафорд", където можеше да бъде заедно със своя съотборник в аржентинския национален отбор Лисандро Мартинес. Манчестър Юнайтед е имал предвид Мартинес, но е предпочел да привлече стража на Антверп Сен Лемънс.

Разочарованието на Мартинес е огромно, а Унай Емери ще реши дали да се завърне като титуляр под рамката на Астън Вила.