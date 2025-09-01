Новини
Най-накрая Санчо си намери отбор

1 Септември, 2025 16:15 737 0

  • джейдън санчо-
  • астън вила-
  • манчестър юнайтед-
  • под наем-
  • футбол

Астън Вила се е споразумял с Манчестър Юнайтед да вземе крилото под наем

Най-накрая Санчо си намери отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джейдън Санчо ще се присъедини към Астън Вила. Клубът от Бирмингам се е споразумял с Манчестър Юнайтед да вземе крилото под наем, твърди трансферният експерт Фабрицио Романо. Очаква се сделката и параметрите по нея скоро да бъдат обявени официално.

"Червените дяволи" привлякоха Джейдън Санчо преди четири години от Борусия Дортмунд срещу сумата от 73 млн. паунда, но той така и не успя да се наложи. През миналия сезон беше преотстъпен на Челси, където отбеляза 3 гола и направи 4 асистенции в 31 мача от Висшата лига. Това лято той бе пред трансфер в Рома, но преминаването му се провали. Бешикташ също проявяваше интерес към него.


