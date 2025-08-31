Новини
Край! Няма билети за България - Испания

31 Август, 2025 13:32 372 3

  • българия-
  • испания-
  • футбол-
  • стадион-
  • няма билети

40 000 души ще има на стадион "Васил Левски"

Край! Няма билети за България - Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Край! Няма билети за България – Испания. 40 000 души ще има на стадион "Васил Левски", съобщиха от БФС.

"40 000 ПО ТРИБУНИТЕ! Всички билети за мача България - Испания на 4 септември бяха изкупени! Националният стадион "Васил Левски" ще бъде изпълнен до краен предел! А в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография", написаха от БФС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и естествено ритнитопковците

    1 0 Отговор
    ще загубят
    с дълга история на загубят

    13:37 31.08.2025

  • 2 Тото

    0 0 Отговор
    Хубаво, но 40 000 души и още много ще гледат позора който предстои! Резултат 0:5 и то защото испанците са джентълмени! Ако искат и 15, ще вкарат, няма кой да го спре! А, Гонзо и всеккви там, цял свят да ги види колко струват! Сори, спестих си предстоящият срам!

    13:46 31.08.2025

  • 3 Шперца

    0 0 Отговор
    Сега ще мога да си купя на петорна цена от спекулантите. Няма проблем

    13:46 31.08.2025

