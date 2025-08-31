Край! Няма билети за България – Испания. 40 000 души ще има на стадион "Васил Левски", съобщиха от БФС.
"40 000 ПО ТРИБУНИТЕ! Всички билети за мача България - Испания на 4 септември бяха изкупени! Националният стадион "Васил Левски" ще бъде изпълнен до краен предел! А в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография", написаха от БФС.
1 и естествено ритнитопковците
с дълга история на загубят
13:37 31.08.2025
2 Тото
13:46 31.08.2025
3 Шперца
13:46 31.08.2025