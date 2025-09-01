Новини
Херо към Гибона: Истина ли е, че си давал на салфетка на треньора титулярния състав?

1 Септември, 2025 15:15

Искренов пише за времената в Левски, за националния отбор, за „бягството“ си в чужбина, за завръщането си в България, където играе за Ботев (Пловдив), ЦСКА, Шумен и Септември

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Една от най-легендарните фигури на българския футбол - Божидар Искренов, представи в Бургас своята книга на живота си. В „Без обувки“ футболистът от недалечното минало разказва за случките и хората, за събитията, играчите и треньорите в тези забележителни 16 години на терена.

Искренов пише за времената в Левски, за националния отбор, за „бягството“ си в чужбина, за завръщането си в България, където играе за Ботев (Пловдив), ЦСКА, Шумен и Септември. Някои от най-интересните случки във футболната кариерата на Искренов са свързани с Бургас. За една от тях разказа емблематичния вратар на Черноморец по онова време Любомир Шейтанов.

Точно с него на стадион „9-ти септември“ е свързана първата тежка контузия на Гиби. Пинко с нескрито вълнение сподели пред аудиторията, за огромното сърце на Искренов, който никога не му се е разсърдил за злополучната ситуация. На представянето в залата в Дома на НХК освен Шейтанов присъстваха още именити футболисти и треньори от Черноморец и Нефтохимик, сред които Димитър Димитров-Херо, Диян Петков, Милен Георгиев, Илиян Илчев.

Херо в шеговит тон пък попита Гиби дали е вярно, че в периода като играч на Шумен е давал на салфетка титулярния състав на старши треньора. Тази информация на Димитров пък е била подсказана от маестро Пламен Гетов, който игра с Гибона заедно в Шумен.

"Херо, ти ме уби, ама май имаше такова нещо", отговори с усмивка в характерния си стил Гибона. Заместник-кметовете Диана Саватева, Станимир Апостолов и председателят на постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности Иван Станев уважиха Божидар Искренов от името на община Бургас, с чиято подкрепа се осъществи събитието. Модератори на срещата бяха съавторът на книгата „Без обувки“ Васил Колев и финансистът Кирил Евтимов.

Не по-малко интересно беше и след нейния край. В приятна атмосфера на крайморско заведение, където се присъедини и „4-тия в света“ Златко Янков славните футболни легенди си припомниха редица случки от миналото.


