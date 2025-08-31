Ювентус на кръстопът между двама нападатели

Решаващи часове за завръщането на Рандал Коло Муани (вдясно) в Ювентус. Алтернативата при провал в преговорите е белгийският нападател Лоис Опенда, пише “La Gazzetta dello Sport”. Времето изтича – трансферният прозорец затваря утре. От Торино очакват последната дума на ПСЖ относно предложението за платен наем на стойност 10 милиона евро с опция за откупуване между 45 и 50 милиона. Тази опция може да се превърне в задължителна при определени условия. Ако от Париж дадат „зелена светлина“, Коло Муани отново ще облече “черно-бялата” фланелка. Ако ПСЖ настоява за директна продажба или автоматично задължение за откупуване, спортният директор Дамиен Комоли ще бъде принуден да търси по-икономичен вариант.



Сред обсъжданите имена бе и това на Никола Джаксън от Челси, но сериозният интерес от страна на Байерн Мюнхен измести вниманието към друг познат вариант – Лоис Опенда от Лайпциг. Белгиецът вчера се появи на терена едва в края на мача – знак, който само подчертава недоволството му и желанието да напусне клуба на Ред Бул. При евентуален провал на преговорите с ПСЖ, Юве е готов да се насочи към него.



Опенда предлага сходна гъвкавост като Коло Муани, но е с две години по-млад и значително по-евтин като обща инвестиция. Докато французинът получава 8 милиона евро годишна заплата, бившият нападател на Ланс би се съгласил и на половината. Самият Коло Муани се надява ПСЖ да отстъпи не толкова заради връзките между президента Насър Ал-Хелаифи и Комоли, а за да избегне неудобството да държи в състава „нежелан играч“ с толкова висока заплата.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 1 гласа.