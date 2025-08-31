Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус на кръстопът между двама нападатели

Ювентус на кръстопът между двама нападатели

31 Август, 2025 15:48 491 0

  • ювентус-
  • коло-
  • муани-
  • трансфер-
  • псж

Коло Муани остава главната цел на “бианконерите”

Ювентус на кръстопът между двама нападатели - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Решаващи часове за завръщането на Рандал Коло Муани (вдясно) в Ювентус. Алтернативата при провал в преговорите е белгийският нападател Лоис Опенда, пише “La Gazzetta dello Sport”. Времето изтича – трансферният прозорец затваря утре. От Торино очакват последната дума на ПСЖ относно предложението за платен наем на стойност 10 милиона евро с опция за откупуване между 45 и 50 милиона. Тази опция може да се превърне в задължителна при определени условия. Ако от Париж дадат „зелена светлина“, Коло Муани отново ще облече “черно-бялата” фланелка. Ако ПСЖ настоява за директна продажба или автоматично задължение за откупуване, спортният директор Дамиен Комоли ще бъде принуден да търси по-икономичен вариант.

Сред обсъжданите имена бе и това на Никола Джаксън от Челси, но сериозният интерес от страна на Байерн Мюнхен измести вниманието към друг познат вариант – Лоис Опенда от Лайпциг. Белгиецът вчера се появи на терена едва в края на мача – знак, който само подчертава недоволството му и желанието да напусне клуба на Ред Бул. При евентуален провал на преговорите с ПСЖ, Юве е готов да се насочи към него.

Опенда предлага сходна гъвкавост като Коло Муани, но е с две години по-млад и значително по-евтин като обща инвестиция. Докато французинът получава 8 милиона евро годишна заплата, бившият нападател на Ланс би се съгласил и на половината. Самият Коло Муани се надява ПСЖ да отстъпи не толкова заради връзките между президента Насър Ал-Хелаифи и Комоли, а за да избегне неудобството да държи в състава „нежелан играч“ с толкова висока заплата.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ