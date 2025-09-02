Новини
Ливърпул официално счупи рекорда и представи Александър Исак

Ливърпул официално счупи рекорда и представи Александър Исак

2 Септември, 2025 06:12

Футболистът подписва дългосрочен договор и ще води атаката на Ливърпул

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул официално представи най-новото си попълнение Александър Исак. Нападателят пристига от Нюкасъл за рекордна сума за английския футбол на стойност 125 милиона паунда или около 150 млн евро.

Сагата с шведа продължи изключително дълго, като той бе основен приоритет на мърсисайдци и единствената цел за номер 9. Нюкасъл не искаше да пуска Исак, но в крайна сметка желанието на играча надделя и той вече е част от Ливърпул.

Футболистът подписва дългосрочен договор и ще води атаката на Ливърпул.


