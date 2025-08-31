Италианецът Каталдо взе първия етап на колоездачната Обиколка на България

Италианецът Лоренцо Каталдо от Gragnano Sporting Club бе най-бърз в първия етап в 72-о издание на колоездачната обиколка на България, предава БТА.

Той измина разстоянието от 122.5 километра от Приморско до Бургас за 2:30:06 часа. Втори и трети със същото време са съответно Никифорос Арваниту (Гърция) и Алберт Гатхеман (Германия). Лично кметът на община Бургас Димитър Николов награди най-добрите в първия етап.



Един българин финишира сред първите 10 - Мартин Маринов, който е с времето на победителя.



В генералното класиране начело е победителят от пролога вчера Огнен Илич (Сърбия) от тима на Борац Чачак с 2:34:27 часа, който води с 3 секунди пред германеца Феликс Грос и пред Никифорос Арваниту.



Третият етап от Обиколката на България утре е 134.2 км от Карнобат до Казанлък. Трасето на колоездачната обиколка предлага предизвикателства от крайморски участъци и равнинни отсечки до планински изкачвания и скоростни спринтове. В обиколката на България участват 120 колоездачи от 20 държави.

