Новини
Спорт »
Други спортове »
Италианецът Каталдо взе първия етап на колоездачната Обиколка на България

Италианецът Каталдо взе първия етап на колоездачната Обиколка на България

31 Август, 2025 21:12 423 1

  • каталдо-
  • колоездач-
  • обиколка на българия

Втори и трети останаха Никифорос Арваниту (Гърция) и Алберт Гатхеман (Германия)

Италианецът Каталдо взе първия етап на колоездачната Обиколка на България - 1
Снимка: Община Бургас
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Италианецът Лоренцо Каталдо от Gragnano Sporting Club бе най-бърз в първия етап в 72-о издание на колоездачната обиколка на България, предава БТА.
Той измина разстоянието от 122.5 километра от Приморско до Бургас за 2:30:06 часа. Втори и трети със същото време са съответно Никифорос Арваниту (Гърция) и Алберт Гатхеман (Германия). Лично кметът на община Бургас Димитър Николов награди най-добрите в първия етап.

Един българин финишира сред първите 10 - Мартин Маринов, който е с времето на победителя.

В генералното класиране начело е победителят от пролога вчера Огнен Илич (Сърбия) от тима на Борац Чачак с 2:34:27 часа, който води с 3 секунди пред германеца Феликс Грос и пред Никифорос Арваниту.

Третият етап от Обиколката на България утре е 134.2 км от Карнобат до Казанлък. Трасето на колоездачната обиколка предлага предизвикателства от крайморски участъци и равнинни отсечки до планински изкачвания и скоростни спринтове. В обиколката на България участват 120 колоездачи от 20 държави.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурен съм

    2 0 Отговор
    че ще псуват апи цял живот, смоменът за видяният боклук по пътя също ще е траен

    21:17 31.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ