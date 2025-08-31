Сърбинът Огнен Илич от тима на Борац Чачак бе най-бързо и спечели пролога в 72-о издание на колоездачната Обиколка на България, предава БТА. Илич измина дистанцията от 3.5 километра в Приморско за 4:21 минути и облече жълтата фланелка. На три стотни втори остана Феликс Грос (Германия), а трети със същото време финишира Никифорос Арваниту (Гърция).
От българите с най-предно класирането е Мартин Папанов - 27-и.
Над 120 състезатели от 20 държави и три континента ще премерят сили по разнообразен и живописен маршрут, преминаващ през море, планини и равнини в тазгодишното издание на надпреварата. Днес етапът е от Приморско до Бургас - 122.5 км.
Сърбин спечели пролога в 72-о издание на Обиколката на България
31 Август, 2025 09:06 490 0
На три стотни втори остана германецът Феликс Грос
