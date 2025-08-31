Новини
Спорт »
Други спортове »
Сърбин спечели пролога в 72-о издание на Обиколката на България

Сърбин спечели пролога в 72-о издание на Обиколката на България

31 Август, 2025 09:06 490 0

  • колоездене-
  • обиколка на българия-
  • сърбин-
  • илич-
  • жълта фланелка-
  • приморско-
  • бургас

На три стотни втори остана германецът Феликс Грос

Сърбин спечели пролога в 72-о издание на Обиколката на България - 1
Снимка: Община Приморско
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Сърбинът Огнен Илич от тима на Борац Чачак бе най-бързо и спечели пролога в 72-о издание на колоездачната Обиколка на България, предава БТА. Илич измина дистанцията от 3.5 километра в Приморско за 4:21 минути и облече жълтата фланелка. На три стотни втори остана Феликс Грос (Германия), а трети със същото време финишира Никифорос Арваниту (Гърция).

От българите с най-предно класирането е Мартин Папанов - 27-и.

Над 120 състезатели от 20 държави и три континента ще премерят сили по разнообразен и живописен маршрут, преминаващ през море, планини и равнини в тазгодишното издание на надпреварата. Днес етапът е от Приморско до Бургас - 122.5 км.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ