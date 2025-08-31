Сърбин спечели пролога в 72-о издание на Обиколката на България

Гол от центъра и дебютно попадение на Кошмара не стигнаха на ЦСКА за първа победа

Славия и ЦСКА приключиха 2:2 в столичното дерби от седмия кръг в Първа лига, предаде ФОКУС. То бе на стадион "Александър Шаламанов". ...