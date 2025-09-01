Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кирил Десподов изигра пълни 90 минути при минимална победа на ПАОК в гръцката Суперлига

Кирил Десподов изигра пълни 90 минути при минимална победа на ПАОК в гръцката Суперлига

1 Септември, 2025 08:05 410 0

  • кирил десподов-
  • паок-
  • гръцка суперлига-
  • победа-
  • атромитос-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • солун-
  • европейски турнири-
  • спортни новини

Единствения гол реализира Димитрис Пелкас

Кирил Десподов изигра пълни 90 минути при минимална победа на ПАОК в гръцката Суперлига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Кирил Десподов изигра пълни 90 минути и бе сред основните фигури за ПАОК при трудния успех с 1:0 над Атромитос в двубой от втория кръг на гръцката Суперлига.

Срещата, която се проведе на стадиона в Солун, предложи много емоции и напрежение до последния съдийски сигнал. Решителният момент настъпи в 73-ата минута, когато Димитрис Пелкас реализира единственото попадение в мача, носейки ценните три точки на "черно-белите".

Домакините получиха сериозно предимство в началото на второто полувреме, след като Макана Баку от Атромитос бе изгонен с директен червен картон, оставяйки гостите с човек по-малко на терена.

С този успех ПАОК продължава безупречното си представяне от началото на сезона, като вече разполага с пълен актив от шест точки след първите два кръга. Въпреки това, тимът на Десподов заема второто място във временното класиране, изоставайки единствено по голова разлика.

След паузата за националните отбори "двуглавите орли" ще се изправят срещу ОФИ Крит в гостуване на 13 септември, а малко по-късно ще стартират и участието си в европейските клубни турнири.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ