Кирил Десподов изигра пълни 90 минути при минимална победа на ПАОК в гръцката Суперлига

Българският национал Кирил Десподов изигра пълни 90 минути и бе сред основните фигури за ПАОК при трудния успех с 1:0 над Атромитос в двубой от втория кръг на гръцката Суперлига.

Срещата, която се проведе на стадиона в Солун, предложи много емоции и напрежение до последния съдийски сигнал. Решителният момент настъпи в 73-ата минута, когато Димитрис Пелкас реализира единственото попадение в мача, носейки ценните три точки на "черно-белите".

Домакините получиха сериозно предимство в началото на второто полувреме, след като Макана Баку от Атромитос бе изгонен с директен червен картон, оставяйки гостите с човек по-малко на терена.

С този успех ПАОК продължава безупречното си представяне от началото на сезона, като вече разполага с пълен актив от шест точки след първите два кръга. Въпреки това, тимът на Десподов заема второто място във временното класиране, изоставайки единствено по голова разлика.

След паузата за националните отбори "двуглавите орли" ще се изправят срещу ОФИ Крит в гостуване на 13 септември, а малко по-късно ще стартират и участието си в европейските клубни турнири.