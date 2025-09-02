Нюкасъл привлече нападател 30 секунди преди затварянето на трансферния прозорец

Йоан Уиса премина в Нюкасъл от Брентфорд. Сумата по трансфера е 55 милиона паунда. Сделката е била финализирана 30 секунди преди затварянето на трансферния прозорец.

През миналия сезон 28-годишният нападател изигра 35 мача в Премиър лийг, в които отбеляза 19 гола и направи 4 асистенции, превръщайки се във втория най-добър голмайстор на отбора. след Брайън Мбемо.

We are delighted to confirm the signing of forward Yoane Wissa from Brentford for an undisclosed fee. 👊 pic.twitter.com/b4PegvTndf — Newcastle United (@NUFC) September 1, 2025

Уиса ще трябва да замени на "Сейнт Джемсис Парк" продадения за рекордните 125 млн. паунда на Ливърпул Александър Исак. Подобно на шведа, Уиса също отказваше да играе в мачовете на отбора си, докато не се стигне до трансфер.

Роденият във Франция национал на ДР Конго ще играе в Нюкасъл с номер 9.