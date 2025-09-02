Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нюкасъл привлече нападател 30 секунди преди затварянето на трансферния прозорец

Нюкасъл привлече нападател 30 секунди преди затварянето на трансферния прозорец

2 Септември, 2025 10:15 473 0

  • йоан уиса-
  • нюкасъл-
  • брентфорд-
  • трансфер-
  • футбол

Сумата по трансфера е 55 милиона паунда

Нюкасъл привлече нападател 30 секунди преди затварянето на трансферния прозорец - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Йоан Уиса премина в Нюкасъл от Брентфорд. Сумата по трансфера е 55 милиона паунда. Сделката е била финализирана 30 секунди преди затварянето на трансферния прозорец.

През миналия сезон 28-годишният нападател изигра 35 мача в Премиър лийг, в които отбеляза 19 гола и направи 4 асистенции, превръщайки се във втория най-добър голмайстор на отбора. след Брайън Мбемо.

Уиса ще трябва да замени на "Сейнт Джемсис Парк" продадения за рекордните 125 млн. паунда на Ливърпул Александър Исак. Подобно на шведа, Уиса също отказваше да играе в мачовете на отбора си, докато не се стигне до трансфер.

Роденият във Франция национал на ДР Конго ще играе в Нюкасъл с номер 9.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ