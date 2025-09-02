Нападателят на Байерн Мюнхен и националния отбор на Англия Хари Кейн е готов да премине в Барселона през следващата година. Медиите в Испания твърдят, че Барселона разглежда Кейн като идеален наследник на Роберт Левандовски.

Капитанът на Англия има още две години от договора си в Мюнхен, но обмисля ново предизвикателство, когато освобождаващата му клауза спадне, което поставя Барса сред кандидатите редом с клубове от Висшата лига.

Според изданието El Nacional, каталунците следят внимателно ситуацията, тъй като очакват Левандовски да напусне след сезон 2025/2026, въпреки опцията да удължи контракта си с още един сезон. Кейн има 91 гола и 28 асистенции в 100 мача и ръководството на Барса смята, че английският голмайстор има още няколко силни години пред себе си. Изданието допълва, че Кейн е отворен към ново преживяване в Барселона.

Кейн е вторият най-добър реализатор в историята на Висшата лига с 213 гола, като пред него е само рекордьорът Алан Шиърър с 260. Манчестър Юнайтед също следи внимателно ситуацията, тъй като обмисля да върне нападателя в Англия, за да му помогне да подобри рекорда.

Левандовски наскоро навърши 37 години и е вероятно да избере да завърши кариерата си в Мейджър Лийг Сокър или Саудитска Арабия, вместо да удължава престоя си на „Камп Ноу“.

Бъдещето на английския капитан ще зависи от позицията на Байерн и от избора му между завръщане във Висшата лига или преминаване в Барселона. Решението на Левандовски през 2026 година ще бъде ключово за развоя на сделката.