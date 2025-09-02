Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хари Кейн е готов да премине в Барселона

Хари Кейн е готов да премине в Барселона

2 Септември, 2025 09:58 634 0

  • байерн мюнхен-
  • хари кейн-
  • барселона-
  • роберт левандовски-
  • футбол-
  • трансфер

Барса разглежда Кейн като идеален наследник на Роберт Левандовски

Хари Кейн е готов да премине в Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Байерн Мюнхен и националния отбор на Англия Хари Кейн е готов да премине в Барселона през следващата година. Медиите в Испания твърдят, че Барселона разглежда Кейн като идеален наследник на Роберт Левандовски.

Капитанът на Англия има още две години от договора си в Мюнхен, но обмисля ново предизвикателство, когато освобождаващата му клауза спадне, което поставя Барса сред кандидатите редом с клубове от Висшата лига.

Според изданието El Nacional, каталунците следят внимателно ситуацията, тъй като очакват Левандовски да напусне след сезон 2025/2026, въпреки опцията да удължи контракта си с още един сезон. Кейн има 91 гола и 28 асистенции в 100 мача и ръководството на Барса смята, че английският голмайстор има още няколко силни години пред себе си. Изданието допълва, че Кейн е отворен към ново преживяване в Барселона.

Кейн е вторият най-добър реализатор в историята на Висшата лига с 213 гола, като пред него е само рекордьорът Алан Шиърър с 260. Манчестър Юнайтед също следи внимателно ситуацията, тъй като обмисля да върне нападателя в Англия, за да му помогне да подобри рекорда.

Левандовски наскоро навърши 37 години и е вероятно да избере да завърши кариерата си в Мейджър Лийг Сокър или Саудитска Арабия, вместо да удължава престоя си на „Камп Ноу“.

Бъдещето на английския капитан ще зависи от позицията на Байерн и от избора му между завръщане във Висшата лига или преминаване в Барселона. Решението на Левандовски през 2026 година ще бъде ключово за развоя на сделката.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ