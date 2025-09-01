Новини
Бъдещето на Душан Керкез в ЦСКА се решава тази седмица

1 Септември, 2025 13:38 654 3

Спортният директор Бойко Величков наскоро заяви, че застава зад наставника

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Ръководството на ЦСКА ще вземе решение за бъдещето на Душан Керкез през тази седмица. Очаква се да се проведе среща между старши треньора и водещите фигури в клуба, след която ще стане ясно дали наставникът ще продължи да води отбора.

Керкез се превърна в първия наставник в историята на ЦСКА, който не успява да запише победа в първите си 6 мача начело на клуба.

Въпреки това Керкесз не мисли да подава оставка. Недоволството от страна на феновете обаче се повишава, а лидерът на сектор Г - Иван Велчев, сподели, че треньорът е неспособен да извади ЦСКА от дупката, в която се намира.

Спортният директор на "червените" - Бойко Величков, наскоро заяви, че застава зад Керкез.

 


  • 1 Само пример да ви дам

    1 0 Отговор
    Тен Хаг го изтърпяха два мача....Ние колко ще търпим. Ако ще и Гуардиола да е, няма късмет, не се получава, играчите не играят за него. Няма резултати!

    14:02 01.09.2025

  • 2 Левски 1914

    2 1 Отговор
    ЛЕВСКИ победи цска 1948 , сега да заповяда МЕНТЕТО " цска 2016 София!

    14:08 01.09.2025

  • 3 Гуцката

    0 1 Отговор
    Трябва да му се даде шанс като на Сашко Томаш. Душан е душа треньор. Комуникативен, отдаден на работата, експерт в треньорската професия и много продуктивен. Трябва да остане на поста поне до другото (кукуво) лято.

    14:13 01.09.2025

