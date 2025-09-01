Бъдещето на Душан Керкез в ЦСКА се решава тази седмица

Ръководството на ЦСКА ще вземе решение за бъдещето на Душан Керкез през тази седмица. Очаква се да се проведе среща между старши треньора и водещите фигури в клуба, след която ще стане ясно дали наставникът ще продължи да води отбора.

Керкез се превърна в първия наставник в историята на ЦСКА, който не успява да запише победа в първите си 6 мача начело на клуба.

Въпреки това Керкесз не мисли да подава оставка. Недоволството от страна на феновете обаче се повишава, а лидерът на сектор Г - Иван Велчев, сподели, че треньорът е неспособен да извади ЦСКА от дупката, в която се намира.

Спортният директор на "червените" - Бойко Величков, наскоро заяви, че застава зад Керкез.